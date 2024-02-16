Apple Vision Pro отримала спеціальний застосунок TikTok

Apple Vision Pro під час виходу привернув увагу відсутністю спеціальних застосунків найвідоміших відеосервісів, зокрема Netflix і YouTube. Проте, коли гарнітурі офіційно виповнилося два тижні, Apple має третього великого гравця — Vision Pro отримала нативний застосунок TikTok.

Це не просто трохи адаптований застосунок для iPad, передає Engadget. Тут є кілька акуратних функцій, які використовують переваги гарнітури від Apple. Панель навігації винесена за межі екрана, що дає змогу користувачам переглядати відеоконтент з меншою кількістю перешкод.

Це поширюється на розділи коментарів і профілі авторів, оскільки вони тепер з’являються у вигляді розширень поряд зі стрічкою, що, за словами TikTok, забезпечує «більш захопливий досвід перегляду контенту». З цією метою TikTok інтегрується з імерсивним середовищем гарнітури, тож люди можуть дивитися короткі відео немов на Місяці або в оточенні національного парку Йосеміті.

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TikTok також працює з функцією спільного простору Vision Pro, що дає змогу екрана застосунку існувати десь на периферії. Його положення залишатиметься статичним, наприклад на холодильнику, якщо користувач полюбляє дивитися короткі відео пі час готування їжі, тож він буде на тому самому місці щоразу, коли вдягатиме гарнітуру.

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