Apple впровадить техпроцес TSMC N3E першою на ринку – в iPhone та Mac 2023 року

Apple прагне стати першою компанією, що використовуватиме найновішу технологію виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Чіпи на покращеному техпроцесі N3E будуть впроваджені у iPhone та комп’ютери Mac наступного року.

Мобільний процесор A17, що знаходиться на стадії розробки, виготовлятимуть з використанням технології N3E від TSMC. Очікується, що він вийде у другій половині наступного року. За словами інсайдерів, A17 використають у преміальній версії iPhone, випуск якої запланований на 2023 рік та у виробництві процесора Apple M3 для Mac.

N3E – модернізована версія 3-нм технології виробництва TSMC, що запрацювала цього року. Нанометровий розмір відноситься до ширини простору між транзисторами на чипі. Чим менше значення, тим більше транзисторів можна розмістити на схемі – що робить процесори потужнішими, але також складнішими та дорогими. Використання техпроцесу N3E підвищить продуктивність та енергоефективність чіпів. Модернізована технологія виробництва також економічніша.

Будучи найбільшим клієнтом TSMC та основним двигуном нових напівпровідникових технологій, Apple залишається найбільш надійним партнером компанії у справі впровадження нових техпроцесів. Тим не менш, Apple, швидше за все, використовуватиме різні техпроцеси для більшої гнучкості та диференційованості модельного ряду своїх пристроїв.

Джерело: Nikkei ASIA