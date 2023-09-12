Новини Пристрої 12.09.2023 о 20:50

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

В рамках презентації Wonderlust у театрі імені Стіва Джобса Apple анонсувала нове покоління смартгодинника — Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

За словами виробника Series 9 суттєво перебудували всередині, новий процесор S9 став на 30% швидшим та енергоефективнішим, обіцяють цілий день роботи на одному заряді. Також заявили, що детектори стали на 45% точніше.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Новий екран – від краю до краю, принаймні так заявили. Особливо цікавим є варіант майже вимкненого стану, яскравістю лише 1 Ніт. Ще одною новою фішкою стане можливість вимірювати відстань до об’єктів.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Мабуть найбільше нововведення Series 9 — Double tap, як спосіб відповісти на дзвінок, або зробити інші дії, які можна запрограмувати. Це подвійний удар великим пальцем у вказівний. Цей жест призначений для ситуацій, коли незручно користуватися екраном. В майбутньому в Apple сподівається, що жест стане розповсюдженим.

Apple Watch Series 9 з алюмінію буде доступний у кольорах: pink (рожевий), starlight (зіркове світло), silver (срібний), midnight (опівнічний) і product red (червоний, частина з продажу піде на благодійність), щодо стального корпусу, його можна буде обрати серед золотої, срібної та графітового варіанта кольорового оформлення.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Чимало часу презентації було присвячено екології та наміру Apple стати карбоно-нейтральною компанією. Саме смартгодинник стане першим на 100% чистим продуктом. Зокрема з’являться особливі ремінці з войлока FineWoven, які замінили шкіряні ремінці.

Дописи
Ноутбук проти комп'ютера: неочікуваний результат?
Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Apple Watch Series 9 можна замовити вже зараз за ціною 399 або 499 доларів (за версією з мобільним зв’язком). Початок продажів — 22 вересня. Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Поки пропонуємо ознайомитися з оглядом попереднього покоління цього пристрою — Apple Watch Series 8.

Огляд Apple Watch Series 8: мінімум нововведень, але все ж чудові

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Дописи
Огляд незвичного вчительського ноутбуку
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp

Антон К

автор

Дописи
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати