Apple iOS 18 стане схожою на visionOS та отримає прозорі меню, але це не точно

Операційна система iOS за останні роки маже не зазнавала серйозних змін інтерфейсу. Сайт The Verifier повідомляє, що скоро це зміниться – ОС для iPhone отримає елементи visionOS.

Стверджується, що програма Apple TV на iPadOS 18 матиме напівпрозору панель навігації. Це та сама мова дизайну, яку Apple використовувала в інтерфейсі нещодавно анонсованій гарнітурі суміщеної реальності Vision Pro.

Першою ознакою сайт вважає оновлення tvOS 17.2, де Apple представила нову бічну панель. Панель зробили напівпрозорою, як у visionOS. Подібні зміни в меню очікуються на iPad на iPadOS 18.

У повідомленні згадується, що Apple планує змінити дизайн системних програм в iOS 18, включно з Safari. iOS 18 також може змінити зовнішність деяких меню та елементів системи. Хоча зміни дизайну на даному етапі не підтверджені, компанія представить нову версію на своєму заході WWDC 2024.

За даними сайту Wccftech, це джерело має неоднозначну історію, тому до інформації треба ставитися критично.

Раніше Марк Гурман з Bloomberg стверджував, що iOS 18 може стати для Apple найбільшим оновленням за останні роки. Система отримає нові функції штучного інтелекту та «амбітні зміни в усіх аспектах», за словами керівника відділу розробки програмного забезпечення Apple Крейга Федерігі. Нова операційна система розглядається в компанії як одне з найбільших оновлень iOS.

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Apple iOS 18 може отримати оновлену версію Siri з мовною моделлю ШІ, інтеграцію ШІ у застосунок «Повідомлення», Apple Music, в програми iWork та Xcode.