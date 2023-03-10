Apple запускає окремий застосунок для класичної музики з 5 млн «унікальних» треків — він буде доступним і для користувачів Android

Нова музична програма під назвою Apple Music Classical запрацює з 28 березня.

Каталог застосунку включатиме понад п’ять мільйонів унікальних треків та тисячі ексклюзивних альбомів. Чимало композицій було записано і випущено в кількох версіях та інтерпретаціях.

Apple каже, що застосунок пропонуватиме «повні та точні метадані» та можливість «пошуку за композитором, твором, диригентом або номером у каталозі».

Компанія придбала широко розрекламований стримінговий сервіс класичної музики Primephonic у серпні 2021 року, заявляючи, що передплатники «отримають покращений досвід класичної музики — у плейлистах Primephonic та ексклюзивний аудіоконтент».

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i — Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023

Безплатний доступ до Apple Music Classical з 28 березня отримають усі нинішні підписники Apple Music, однак для використання застосунку необхідне інтернет-підключення.

За словами компанії, «незабаром» з’явиться і версія застосунку для Android.

Раніше конкурент Apple Music, Spotify, оголосив про важливі зміни в дизайні застосунку. У новому інтерфейсі на домашній сторінці з’явиться так звана «вертикальна прокрутка» — схожа на ту, яку ми бачимо зараз у TikTok та Instagram. Обкладинки альбомів та плейлистів розташовані угорі, а внизу — відеоподкаст, який можна буде відтворити одним дотиком; у плейлистах з’являться трохи більші зображення — які «більш детально розповідатимуть про плейлист».