Apple запускає окремий застосунок для класичної музики з 5 млн «унікальних» треків — він буде доступним і для користувачів Android

Нова музична програма під назвою Apple Music Classical запрацює з 28 березня.

Каталог застосунку включатиме понад п’ять мільйонів унікальних треків та тисячі ексклюзивних альбомів. Чимало композицій було записано і випущено в кількох версіях та інтерпретаціях.

Apple каже, що застосунок пропонуватиме «повні та точні метадані» та можливість «пошуку за композитором, твором, диригентом або номером у каталозі».

Компанія придбала широко розрекламований стримінговий сервіс класичної музики Primephonic у серпні 2021 року, заявляючи, що передплатники «отримають покращений досвід класичної музики — у плейлистах Primephonic та ексклюзивний аудіоконтент».

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023