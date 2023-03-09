Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно

Spotify на заході «Stream On» анонсував оновлення дизайну власного застосунку для iOS та Android — змін зазнають функції попереднього перегляду відео, музики, подкастів та аудіокниг у домашній стрічці, а також відеопотоків у пошуку.

Стримінговий сервіс потокового аудіо планує стати «чимось більшим, ніж просто музичний застосунок». За останні кілька років компанія вклала значні кошти у запуск та розвиток аудіо, книг та подкастів на платформі, і у недалекому майбутньому розраховує залучити понад 50 мільйонів авторів та приділити увагу відеоподкастам — те, що вже давно робить YouTube.

У новому інтерфейсі на домашній сторінці з’явилась так звана «вертикальна прокрутка» — схожа на ту, яку ми бачимо зараз у TikTok та Instagram. Обкладинки альбомів та плейлистів розташовані угорі, а внизу — відеоподкаст, який можна буде відтворити одним дотиком; у плейлистах з’являться трохи більші зображення — які «більш детально розповідатимуть про плейлист».

Є й кілька функцій швидкого перегляду плейлиста, аби в вас залишався час знайти те, що вам потрібно. Штучний інтелект у застосунку у вигляді функції Smart Shuffle, яка додає треки у ваші плейлисти, стане ще більш персоналізованим.

Точної дати запуску оновлень у Spotify не назвали, зазначивши, що «розгортання почнеться у найближчі тижні та місяці для користувачів Premium і Free по всьому світу на iOS і Android».

Spotify нині найбільший гравець у галузі потокової передачі музики. Станом на 31 грудня кількість преміумпередплатників програми досягла 205 мільйонів — збільшення на 14% в порівнянні з попереднім роком; кількість активних користувачів на місяць — 489 млн. Найближчі конкуренти сервісу, Apple Music та Amazon Music, за даними Music Ally, мали 60 млн платних користувачів у 2019 році та 55 млн у 2020 році, відповідно.

Джерело: The Verge, 9to5mac