Apple выпустит отдельное приложение для прослушивания классической музыки

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Apple официально сообщила о приобретении Primephonic, сервиса, который специализируется на стриминге музыки классических жанров. Таким образом компания хочет «существенно улучшить опыт прослушивания классической музыки» в Apple Music.

Сперва плейлисты и эксклюзивный аудио контент из Primephonic будут интегрированы в Apple Music. Также будут добавлены «топовые функции Primephonic», включая улучшенный просмотр и поиск по композитору и репертуару, подробное отображение метаданных классических произведений и другие фишки.

Затем Apple планирует и вовсе выпустить отдельное приложение для прослушивания классической музыки. Компания отмечает, что программа станет доступна пользователям в следующем году. В ней будет использоваться «классический пользовательский интерфейс Primephonic, который полюбился фанатам».

Что касается Primephonic, сервис больше не предоставляет возможности для регистрации новых пользователей. Он полностью прекратит деятельность 7 сентября.

Primephonic был запущен три года назад. Его команда сообщает, что сделка связана с увеличением масштаба и охватом большего количества пользователей. «Как стартап, специализирующийся только на классической музыке, мы не можем охватить большинство слушателей классической музыки во всем мире, особенно тех, кто также слушает многие другие музыкальные жанры. Поэтому мы пришли к выводу, что для достижения нашей миссии нам необходимо сотрудничать с ведущим потоковым сервисом, который охватывает все музыкальные жанры, а также разделяет нашу любовь к классической музыке», — говорится в заявлении Primephonic.

Пользователи с активной подпиской Primephonic получат пропорциональное возмещение, а также код для активации шести месяцев бесплатного использования Apple Music.

Источник: The Verge