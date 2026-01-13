Новини IT-бізнес 13.01.2026 comment views icon

Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році

Вадим Карпусь

Ринок смартфонів у 2025-му: Apple №1, Samsung друга, Nothing та Google різко зростають

У 2023 і 2024 роках смартфони Apple iPhone та Samsung Galaxy продавалися у світі майже однаковими тиражами. Проте, згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, у 2025 році Apple вирвалася вперед і вперше за кілька років очолила глобальний ринок смартфонів.

Аналітики підрахували, що світовий ринок смартфонів у 2025 році зріс на 2%, головним чином завдяки попиту в преміальному сегменті. При цьому саме Apple стала головним бенефіціаром цього зростання. Компанія продала на 10% більше iPhone, ніж у 2024 році — це найкраща динаміка серед п’ятірки найбільших виробників.

Попри відносно невелику лінійку та високі ціни, Apple тепер контролює 20% світового ринку смартфонів, обійшовши Samsung. Корейський виробник продемонстрував зростання продажів на 5%, в результаті чого посів друге місце з 19% частки ринку. Основним драйвером залишалася серія Galaxy A — зокрема Samsung Galaxy A16 наразі вважають найпопулярнішим Android-смартфоном у світі. У четвертому кварталі 2025 року розрив між компаніями став ще помітнішим: Apple досягла частки 25%, тоді як частка Samsung скоротилася лише до 17%.

Частки виробників смартфонів у 2025 році / Counterpoint

Counterpoint пов’язує успіх Apple із сильними продажами iPhone 17 наприкінці року та стабільною популярністю iPhone 16 в Індії, Японії та Південно-Східній Азії — регіонах, де традиційно домінує Android. Samsung, окрім масової серії A, підтримував позиції у преміумі завдяки Galaxy S25 і Fold 7, але зіткнувся з тиском у Латинській Америці та Західній Європі.

Третє місце стабільно утримує Xiaomi з часткою 13% ринку. Далі йдуть Oppo та Vivo — по 8% кожна. Водночас Nothing та Google показали найбільше зростання: їхні глобальні поставки у 2025 році збільшилися відповідно на 31% і 25%. Разом з тим обидва бренди все ще потрапляють до категорії “Інші”, яка фактично скоротилася у 2025 році.

Аналітики Counterpoint Research очікують, що глобальний ринок смартфонів у 2026 році скоротиться на 3%. Серед основних причин називають зростання цін, спричинене кризою в сегменті пам’яті.

Джерело: notebookcheck, gizmochina, 9to5google



