Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A16 5G за €249

Samsung тихо представила недорогий Galaxy A16 5G. Смартфон з’явився на офіційних вебсайтах компанії у Франції та Нідерландах.

Samsung Galaxy A16 5G матиме два варіанти процесора: Exynos 1330 та Dimensity 6300. Телефоні має 4 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ накопичувач та підтримку розширення пам’яті до 1 ТБ. Телефон працює на базі Android 14 з One UI 6.1, Samsung обіцяє 6 років оновлення Android та безпеки.

Смартфон оснащений 6,7” дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та 800 пікової яскравості. У наявності потрійна основна камера на 50 МП (основна, ширококутна), 5 МП надширококутна та 2 МП макро, а також 13 МП ширококутна камера для селфі.

Автономну роботу забезпечує батарея на 5000 мАг, яка підтримує дротову швидку зарядку 25 Вт. Інші характеристики включають підключення до мережі 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac з підтримкою двох діапазонів, Bluetooth 5.3, GPS, NFC (залежно від ринку), USB type-C 2.0, бічний сканер відбитків пальців. Товщина Samsung Galaxy A16 5G — 7,9 мм, вага — 200 г.

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Доступні світло-зелений, блакитно-чорний та сріблястий кольори. У Франції модель смартфон коштує €249.

Джерело: TheTechOutlook

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