Армія+ від Міноборони — запрацював чатбот, який консультуватиме військових та військовозобов’язаних в Telegram

Міноборони запустило чатбот Армія+, який позиціюють як консультанта для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин.

Чатбот вже доступний в Telegram за посиланням: https://t.me/UAForces_bot.

Армія+ пропонує «оперативні відповіді на широкий спектр запитань»: військові зокрема можуть дізнатися про грошове, речове та житлове забезпечення, статус УБД, протезування, санаторне лікування, пільги тощо; для цивільних пропонують відповіді щодо видів військової служби, відстрочку, перелік ВЛК та інше; тоді як родини українських захисників можуть дізнатися про медичну допомогу, виплати за заслуги й так далі.

Щоб отримати необхідну інформацію потрібно обрати статус користувача, а потім відповідну категорію запитань.

Раніше Міноборони анонсувало запуск окремого застосунку Армія+ — щось на кшталт «Дії» для військових, яка відображатиме спеціалізовані послуги та документи, як от стандартизовані шаблони рапортів. Очікується, що застосунок запустять вже влітку.

Інший застосунок відомства Резерв+ днями оновився електронно-військовим документом з QR-кодом та опцією виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК (для окремих випадків). За даними Міноборони, наразі через мобільну програму згенеровано понад 500 000 таких документів — майже третина від усіх оновлень даних в Резерв+.

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Застосунок Резерв+ наразі доступний у 178 країнах і доступний для завантажень за посиланнями: в Google Play та App Store.

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