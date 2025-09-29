banner
Asus виправила “заїкання” ноутбуків ROG: скоро вийде BIOS Strix Scar 15 та Zephyrus M16

Андрій Русанов

Ноутбуки ROG / Asus

Asus почула скарги власників ноутбуків ROG на фрізи, знайшла причину та готує виправлення. Відповідні BIOS вийдуть на початку жовтня, поки для двох моделей 2023 року.

Виправлення з’явилися після чисельних звітів користувачів про повторювані затримки та потріскування звуку на ноутбуках ROG. Раніше Asus заявила, що досліджує проблему, а зараз підтвердила, що інженери знайшли причину негараздів. Згідно із заявою ROG North America, компанія вже випустила бета-версії BIOS для уражених моделей, які з’являться на офіційних сторінках підтримки наступного тижня.

Раніше детальне розслідування, опубліковане на GitHub користувачем Zephkek, пояснило проблему перериваннями ACPI на рівні BIOS та неправильним циклом живлення дискретної відеокарти ноутбуків. Дослідник виявив аномальні затримки DPC, пов’язані з ACPI.sys, під час яких одне ядро ​​процесора постійно зазнавало високого навантаження. Помилка, схоже, вплинула на кілька поколінь ноутбуків з 2021 по 2024 рік.

Компанія поки не надала офіційних технічних подробиць щодо першопричини. Бета-версія BIOS для Strix Scar 15 та Zephyrus M16 наразі недоступна на сайті підтримки Asus, але користувачам, яких це стосується, варто перевіряти їхню наявність найближчими днями. Asus планує випуск остаточних оновлень прошивки для інших моделей на початку жовтня.

Користувачам, які вирішать встановити бета-версію BIOS, слід створити резервні копії мікропрограми. Хоча Asus гарантує збереження гарантії, тестова прошивка все ще може нести ризики нестабільності.

Джерело: Tom’s Hardware



