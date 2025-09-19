Asus розслідує постійні фрізи ноутбуків ROG 2021–2024 років

Asus ROG / X

Asus підтвердила постійні короткочасні зависання деяких ігрових ноутбуків ROG. Раніше на проблему скаржилися користувачі, а незалежний дослідник наблизився до її коріння в BIOS.

Згідно з дослідженням, опублікованим на GitHub ентузіастом кібербезпеки Zephkek, ігрові ноутбуки Asus ROG мають чисельні помилки BIOS, котрі спричиняють системні збої. Вони проявляються у вигляді “заїкання” під час перегляду YouTube, спливних повідомлень під час дзвінків Discord, короткочасного зависання миші та інших дратівливих явищ. Проблема глибоко вкорінена в дизайні BIOS від Asus.

Ентузіаст використав інструмент LatencyMon, який вимірює затримку переривань процесора. Затримка переривань повідомляє процесору про необхідність зупинити поточний конвеєр виконання програми та перейти до іншого, пріоритетнішого завдання. У ноутбуках Asus ROG, зокрема Zephyrus M16, ядро ​​процесора, до якого програма звертається першим, витрачає понад 90 секунд на обробку переривань. У цей час це конкретне ядро ​​процесора блокується для виконання будь-якої іншої роботи, що призводить до періодичних зависань, коли на нього приходиться ще якесь завдання.

За проблемою стоїть реалізація стандарту Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), який діє як місток між прошивкою та ОС у керуванні функціями живлення (сплячий режим, гібернація, звіти про батарею та температуру) та у допомозі з виявлення пристроїв Plug-and-Play. Файл ACPI.sys інтерпретує машинну мову ACPI (AML), яка є кодом, що надається кожним виробником BIOS.

Ноутбуки Asus ROG часто оснащені одночасно дискретною відеокартою та вбудованою iGPU в процесорі Intel. Для обробки режимів живлення ці ноутбуки мають мультиплексорний (MUX) перемикач між вбудованою та дискретною відеокартами. Прошивка Asus виконує дивні цикли живлення, які не мають логічного сенсу. Під час максимального стрес-тесту ноутбука з зовнішнім монітором система живить лише дискретний GPU, а вбудована в процесор повністю вимикається та обходиться. Однак система постійно вмикає та вимикає dGPU кожні 15-30 секунд, чого взагалі не має бути.

У висновку йдеться, що BIOS неправильно розуміє контекст переривань та має недоліки в обробці переривань. Також йому бракує перевірки перебування системи в режимі MUX. Проблема характерна для ноутбуків Asus з 2021 по 2024 рік, серій Strix, Scar та Zephyrus. Деякі користувачі Reddit підтверджують, що проблема іноді зникає після оновлення BIOS. Asus ROG офіційно відреагувала на дослідження в обліковому записі Asus ROG North America в X.

“Шановна спільното ROG, ми нещодавно бачили повідомлення про перебої в продуктивності деяких ноутбуків ROG, і хочемо повідомити вас, що наша команда активно розслідує ці випадки. Ми розуміємо, що безперебійна та надійна робота є критично важливою для таких високопродуктивних машин, і ми прагнемо забезпечити це. Ваші відгуки та детальні звіти є неоціненними, і ми продовжуватимемо надавати оновлення та підтримку через наші офіційні канали. Дякуємо за ваше терпіння, захоплення та за те, що ви є частиною розвитку ROG”.

Тож, ймовірно, найближчим часом слід очікувати оновлення BIOS від Asus з розв’язанням проблеми. Здається, що апаратні компоненти непричетні до збоїв.

Джерела: TechPowerUp, 2