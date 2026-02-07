Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями

Інтер'єр Audi A6 e-tron 2027

Audi оголосила про оновлення для електричних моделей Audi A6 e-tron і Audi Q6 e-tron модельного ряду 2027 року. Ці зміни чітко показують, що компанія дослухалася до водіїв. Протягом останніх років автовиробники масово переносили функції керування автомобілем на сенсорні екрани, але багатьом це заважало під час руху. Тепер Audi повертає на кермо фізичні кнопки та коліщатка прокрутки, щоб зробити керування простішим і безпечнішим. Раніше аналогічні рішення прийняли Hyundai та Volkswagen.





Інтер’єр оновлених моделей отримав перероблений інтерфейс. Audi запозичила дизайн екранів у компактнішого Q3 — з меншою кількістю іконок і чистішим макетом. Це дозволяє швидше знаходити потрібні функції й менше відволікатися від дороги. Цифрова панель приладів пропонує три режими відображення: класичні круглі шкали, повноекранну навігаційну карту або екран з даними роботи систем допомоги водієві.

Спортивний Audi S6 e-tron отримав режим Dynamic Plus — фактично контрольований “дрифт-режим”. Система використовує повний привід і електронно керовані гальма, щоб дозволити автомобілю ковзати боком під контролем електроніки. У салоні з’являється гоночний інтерфейс із таймером кіл. Для звичайних поїздок передбачений новий асистент на базі ШІ, який автоматично обирає оптимальний режим руху, аналізуючи натискання педалей.

Суттєве технічне оновлення торкнулося гальм. Нові Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027 року можуть повністю зупинятися, використовуючи лише електромотори. Багато електромобілів змушені задіювати фрикційні гальма на останніх метрах. Тут Audi перетворює більше кінетичної енергії назад в електрику, підвищуючи ефективність рекуперації.





Програмні функції допомоги водієві стали помітно розумнішими. На трасі водій може змінювати смугу руху простим увімкненням покажчика повороту — автомобіль сам перевіряє безпеку маневру й керує кермом. Система зчитує дорожні знаки й автоматично коригує швидкість. Через інтернет автомобілі Audi можуть обмінюватися інформацією між собою: якщо одна машина потрапляє у велику вибоїну, вона попереджає інші, щоб ті знизили швидкість заздалегідь.

Паркування також спростили. Audi Q6 e-tron 2027 року здатен запам’ятати до п’яти різних місць паркування. Достатньо один раз “навчити” автомобіль складному заїзду — далі він виконуватиме маневр самостійно. Доступне й дистанційне паркування зі смартфона, коли водій стоїть поза авто. Крім того, Audi додала вбудований відеореєстратор, який записує відео високої якості під час ДТП або різкого гальмування.

Голосовий асистент тепер працює на базі ChatGPT. Водієві не потрібно формулювати чіткі команди: достатньо сказати “та піцерія біля річки”, і система знайде потрібне місце. Асистент читає електронну пошту, перевіряє календар і поступово вивчає звички власника. Якщо водій регулярно вмикає круїз-контроль дорогою на роботу, автомобіль з часом почне робити це автоматично.

Довжина A6 e-tron становить близько 4,93 м, а Q6 e-tron — приблизно 4,77 м, тож у салоні достатньо простору для відпочинку. Автомобілі отримали чимало інших функцій та можливостей. Авто приглушує світло, вмикає спокійну музику та масаж сидінь. Окремі “світи вражень” змінюють підсвічування й клімат залежно від настрою — для розслаблення або бадьорості. Під час заряджання Audi пропонує режим Power Nap.

Продажі Audi A6 e-tron і Q6 e-tron модельного року 2027 стартують наприкінці 2026 року. Початкова ціна A6 e-tron становить €56900, а найдоступніший Q6 e-tron оцінюється у €55100.

Джерело: arenaev