tradfi
Новини Авто 07.02.2026 comment views icon

Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
Інтер'єр Audi A6 e-tron 2027

Audi оголосила про оновлення для електричних моделей Audi A6 e-tron і Audi Q6 e-tron модельного ряду 2027 року. Ці зміни чітко показують, що компанія дослухалася до водіїв. Протягом останніх років автовиробники масово переносили функції керування автомобілем на сенсорні екрани, але багатьом це заважало під час руху. Тепер Audi повертає на кермо фізичні кнопки та коліщатка прокрутки, щоб зробити керування простішим і безпечнішим. Раніше аналогічні рішення прийняли Hyundai та Volkswagen.


Інтер’єр оновлених моделей отримав перероблений інтерфейс. Audi запозичила дизайн екранів у компактнішого Q3 — з меншою кількістю іконок і чистішим макетом. Це дозволяє швидше знаходити потрібні функції й менше відволікатися від дороги. Цифрова панель приладів пропонує три режими відображення: класичні круглі шкали, повноекранну навігаційну карту або екран з даними роботи систем допомоги водієві.

Спортивний Audi S6 e-tron отримав режим Dynamic Plus — фактично контрольований “дрифт-режим”. Система використовує повний привід і електронно керовані гальма, щоб дозволити автомобілю ковзати боком під контролем електроніки. У салоні з’являється гоночний інтерфейс із таймером кіл. Для звичайних поїздок передбачений новий асистент на базі ШІ, який автоматично обирає оптимальний режим руху, аналізуючи натискання педалей.

Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями

Суттєве технічне оновлення торкнулося гальм. Нові Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027 року можуть повністю зупинятися, використовуючи лише електромотори. Багато електромобілів змушені задіювати фрикційні гальма на останніх метрах. Тут Audi перетворює більше кінетичної енергії назад в електрику, підвищуючи ефективність рекуперації.


Програмні функції допомоги водієві стали помітно розумнішими. На трасі водій може змінювати смугу руху простим увімкненням покажчика повороту — автомобіль сам перевіряє безпеку маневру й керує кермом. Система зчитує дорожні знаки й автоматично коригує швидкість. Через інтернет автомобілі Audi можуть обмінюватися інформацією між собою: якщо одна машина потрапляє у велику вибоїну, вона попереджає інші, щоб ті знизили швидкість заздалегідь.

Паркування також спростили. Audi Q6 e-tron 2027 року здатен запам’ятати до п’яти різних місць паркування. Достатньо один раз “навчити” автомобіль складному заїзду — далі він виконуватиме маневр самостійно. Доступне й дистанційне паркування зі смартфона, коли водій стоїть поза авто. Крім того, Audi додала вбудований відеореєстратор, який записує відео високої якості під час ДТП або різкого гальмування.

Голосовий асистент тепер працює на базі ChatGPT. Водієві не потрібно формулювати чіткі команди: достатньо сказати “та піцерія біля річки”, і система знайде потрібне місце. Асистент читає електронну пошту, перевіряє календар і поступово вивчає звички власника. Якщо водій регулярно вмикає круїз-контроль дорогою на роботу, автомобіль з часом почне робити це автоматично.

Довжина A6 e-tron становить близько 4,93 м, а Q6 e-tron — приблизно 4,77 м, тож у салоні достатньо простору для відпочинку. Автомобілі отримали чимало інших функцій та можливостей. Авто приглушує світло, вмикає спокійну музику та масаж сидінь. Окремі “світи вражень” змінюють підсвічування й клімат залежно від настрою — для розслаблення або бадьорості. Під час заряджання Audi пропонує режим Power Nap.

Спецпроєкти
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Продажі Audi A6 e-tron і Q6 e-tron модельного року 2027 стартують наприкінці 2026 року. Початкова ціна A6 e-tron становить €56900, а найдоступніший Q6 e-tron оцінюється у €55100.

Нові електричні Audi Q6 і SQ6 Sportback e-tron пропонують до 509 к.с. та понад 500 км запас ходу за $69600 і вище

Джерело: arenaev

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розділення вогню та електрики: китайська Svolt створила батарею, яка "врятує" пасажирів електрокара під час пожежі
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати