Новини Авто 14.07.2025 comment views icon

Нові електричні Audi Q6 і SQ6 Sportback e-tron пропонують до 509 к.с. та понад 500 км запас ходу за $69600 і вище

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Вадим Карпусь

Автор новин

Нові електричні Audi Q6 і SQ6 Sportback e-tron пропонують до 509 к.с. та понад 500 км запас ходу за $69600 і вище
Audi представила електричні купе-кросовери Q6 і SQ6 Sportback e-tron

Audi проявляє все більший інтерес до електромобілів і виводить на ринок нові електричні кросовери-купе Q6 Sportback e-tron та SQ6 Sportback e-tron модельного ряду 2025 року.

Audi Q6 Sportback e-tron

Електромобіль має систему повного приводу з двома електромоторами, що видає потужність 422 к.с. (315 кВт). У режимі Launch Control ці показники зростають до 456 к.с. (340 кВт). Розгін від 0 до 96 км/год займає 4,9 секунди, максимальна швидкість становить 209 км/год.

Авто комплектується батареєю місткістю 100 кВт·год. На одному заряді електромобіль може проїхати до 513 км (за циклом EPA). Зарядка з 10% до 80% на зарядній станції потужністю 270 кВт займає лише 21 хвилину.

Нові електричні Audi Q6 і SQ6 Sportback e-tron пропонують до 509 к.с. та понад 500 км запас ходу за $69600 і вище
Audi представила електричні купе-кросовери Q6 і SQ6 Sportback e-tron

Версія початкового рівня Q6 Sportback Premium (якщо можливо в одному реченні поєднувати слова «початковий рівень», Audi та Premium) відрізняється від класичного Q6 нижчим на 37 мм дахом і динамічнішим силуетом. У стандартному оснащенні доступні зовнішній пакет S line, 19-дюймові колеса, панорамний дах, шкіряні сидіння, 11,9-дюймова цифрова панель приладів та інформаційно-розважальна система з 14,5-дюймовим дисплеєм. Ціна такої комплектації становить $69600.

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Версія Q6 Sportback Premium Plus додатково пропонує підігрів керма, аудіосистему Bang & Olufsen, розширене внутрішнє освітлення та набір систем допомоги водієві. Серед них доступні адаптивний круїз-контроль і проєкційний дисплей з доповненою реальністю. Така комплектація вже оцінюється у $73400.

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Комплектація Audi Q6 Sportback Prestige має акустичне скло дверей, окремий 10,9-дюймовий екран для пасажира, адаптивну пневмопідвіску й покращені денні ходові вогні. Додаткове обладнання накинуло ще $2000 до ціни, і за цю версію доведеться заплатити $75400.

Audi SQ6 Sportback e-tron

Спортивна версія SQ6 отримала потужнішу систему повного приводу. Вона видає 483 к.с. (360 кВт) або до 509 к.с. (380 кВт) у режимі Launch Control. Це дозволяє розганятись до 96 км/год за 4,1 секунди. Водночас для спортивної версії трохи додали максимальної швидкості — вона сягає 230 км/год. Через підвищену продуктивність запас ходу знижується до 455 км.

Окрім додаткової потужності, версія SQ6 Sportback e-tron отримала спортивно налаштовану пневмопідвіску та посилену гальмівну систему — з 6-поршневими супортами та збільшеними 375-міліметровими дисками спереду.

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Ця модель вирізняється агресивнішим дизайном із вставками кольору алюмінію та 20-дюймовими колесами. У салоні доступне спортивне кермо з трьома спицями, сидіння з комбінованої шкіри та матеріалу Dinamica, педалі з нержавної сталі, декоративні вставки з карбону та функція масажу для передніх сидінь.

Ціна Audi SQ6 Sportback e-tron починається з $76300 (комплектація Premium). Версії Premium Plus та Prestige коштують $79700 та $81700 відповідно.

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Джерело: carscoops

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