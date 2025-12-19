Новини ШІ 19.12.2025 comment views icon

ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета

Вадим Карпусь

ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета
OpenAI запустила каталог застосунків у ChatGPT і відкрила прийом програм від сторонніх розробників. Тепер творці ПЗ можуть подати свої застосунки на перевірку й, у разі схвалення, опублікувати їх безпосередньо всередині ChatGPT. Про це компанія повідомила в середу, одночасно представивши новий розділ у меню інструментів чатбота, який користувачі вже охрестили “магазином застосунків”.

Ще в жовтні OpenAI анонсувала появу застосунків у ChatGPT, пояснюючи це прагненням суттєво розширити можливості сервісу. Тоді великі платформи, зокрема Expedia, Spotify, Zillow і Canva, оголосили про інтеграції, які дозволяють користувачам працювати з їхніми сервісами прямо в чаті. Тепер OpenAI відкриває цей напрям для значно ширшого кола компаній і незалежних розробників.

“Застосунки розширюють розмови в ChatGPT, додаючи новий контекст і дозволяючи користувачам виконувати дії — наприклад, замовляти продукти, перетворювати план у презентацію або шукати квартиру”, — заявили в OpenAI.

Для створення таких рішень компанія пропонує Apps SDK, який наразі перебуває в бета-стадії. Він надає набір інструментів для розробників, які хочуть створювати нові сценарії використання ChatGPT. Після завершення розробки застосунок можна подати через платформу OpenAI Developer, де автори зможуть відстежувати статус його модерації та схвалення. OpenAI також повідомила, що перші схвалені застосунки почнуть з’являтися в ChatGPT уже протягом наступного року.

Запуск каталогу застосунків став важливим кроком для OpenAI у розвитку екосистеми ChatGPT. Компанія розраховує не лише значно розширити функціональність сервісу, а й дати користувачам більше причин регулярно користуватися чат-ботом і залишатися в ньому довше. Нагадаємо, нещодавно OpenAI додала в ChatGPT групові чати, а також розширює функції пошуку.

Джерело: techcrunch

