Новини Технології 06.09.2023 о 14:43

Авіакомпанія United Airlines зупинила польоти в США на годину – через оновлення програмного забезпечення

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Катерина Даньшина

Авторка новин

5 вересня американська авіакомпанія United Airlines оголосила по США загальнонаціональну зупинку польотів через «‎проблему з комп’ютером».

«United Airlines попросила нас призупинити вильоти авіакомпанії по всій країні», – повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA).

За годину після тимчасової зупинки польоти відновили.

В коментарі виданню Engadget авіакомпанія повідомила, що оновлення програмного забезпечення «викликало широке уповільнення» їхніх «технологічних систем». Деякі літаки в цей час все ще прямували до місця призначення. Нині в United Airlines почали роботу з клієнтами, польоти яких були відкладені через зупинку.

Reuters з посиланням на сайт відстеження рейсів FlightAware повідомляє, що у вівторок United скасувала 7 рейсів і затримала 364 рейси, або 13% своїх рейсів.

Схожа проблема виникла в авіаперевізника минулого тижня в Великій Британії – через збій управління повітряним рухом довелось скасувати 20% рейсів з країни та 27% рейсів в країну.

У січні через проблеми у системі безпеки NOTAM (Notice to Air Missions) FAA довелось призупинити понад 10 000 рейсів в США — це стало першою національною забороною на польоти приблизно за два десятиліття.

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