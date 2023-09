Авіакомпанія United Airlines зупинила польоти в США на годину – через оновлення програмного забезпечення

5 вересня американська авіакомпанія United Airlines оголосила по США загальнонаціональну зупинку польотів через «‎проблему з комп’ютером».

За годину після тимчасової зупинки польоти відновили.

We are experiencing a systemwide technology issue and are holding all aircraft at their departure airports. Flights that are already airborne are continuing to their destination as planned. We will share more information as it becomes available. Thank you for your patience as we…

— United Airlines (@united) September 5, 2023