Авіакомпанія United Airlines зупинила польоти в США на годину – через оновлення програмного забезпечення

5 вересня американська авіакомпанія United Airlines оголосила по США загальнонаціональну зупинку польотів через «‎проблему з комп’ютером».

«United Airlines попросила нас призупинити вильоти авіакомпанії по всій країні», – повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA).

За годину після тимчасової зупинки польоти відновили.

We are experiencing a systemwide technology issue and are holding all aircraft at their departure airports. Flights that are already airborne are continuing to their destination as planned. We will share more information as it becomes available. Thank you for your patience as we… — United Airlines (@united) September 5, 2023

В коментарі виданню Engadget авіакомпанія повідомила, що оновлення програмного забезпечення «викликало широке уповільнення» їхніх «технологічних систем». Деякі літаки в цей час все ще прямували до місця призначення. Нині в United Airlines почали роботу з клієнтами, польоти яких були відкладені через зупинку.

Reuters з посиланням на сайт відстеження рейсів FlightAware повідомляє, що у вівторок United скасувала 7 рейсів і затримала 364 рейси, або 13% своїх рейсів.

Схожа проблема виникла в авіаперевізника минулого тижня в Великій Британії – через збій управління повітряним рухом довелось скасувати 20% рейсів з країни та 27% рейсів в країну.

У січні через проблеми у системі безпеки NOTAM (Notice to Air Missions) FAA довелось призупинити понад 10 000 рейсів в США — це стало першою національною забороною на польоти приблизно за два десятиліття.