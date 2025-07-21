Новини Ігри 21.07.2025 comment views icon

Автопілот в Cyberpunk 2077 працює на 3/10 — гравці скаржаться на аварії та хаос на дорогах

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Автопілот в Cyberpunk 2077 працює на 3/10 — гравці скаржаться на аварії та хаос на дорогах
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

В останньому оновленні Cyberpunk 2077 додали нову фічу — автопілот. Але поки що замість розумних авто на дорогах відбувається Шалений Макс.

Опція вперше стала доступною поза сюжетною кампанією разом з новим патчем 2.3. Під час анонсу оновлення CD Projekt Red не обіцяла ідеальної оптимізації, тому ми маємо відому історію з Cyberpunk 2077. Гравці з’ясували, що ШІ автопілота далекий від бездоганного стану.

На практиці функція працює приблизно, як новачок в автошколі: їде повільно, обирає дивні маршрути або взагалі врізається в перешкоди. У соцмережах і на Reddit користувачі публікують ролики, де автівки не можуть об’їхати перешкоду або їдуть у протилежному напрямку. Користувачі вже охрестили систему «небезпечною для життя», але звичайно в жартівливому сенсі, бо кому треба водити машину за правилами безпеки в грі?`

Інші геймери в коментарях зазначають, що причина може бути в загальній недосконалості транспортного ШІ в грі. Попри покращені інструменти, відповідальні за NPC, вони досі часом роблять незрозумілі маневри. Автопілот просто став частиною загальної недопрацьованої механіки.

Розробники поки не коментували ситуацію, але варто просто зачекати на патчі. Наразі CD Projekt Red не анонсувала жодних термінів, але колись воно має статися. Нагадаємо, що патч 2.3 доступний на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Він також вийде пізніше на Nintendo Switch 2.

Окремо варто згадати, що фанати просили розробників додати камеру від третьої особи. Навіть під час трансляції коментарі були забиті питаннями про те, коли нарешті з’явиться опція. У відповідь ми почули, що розробники цього не планують. Основна команда вже перейшла до розробки сиквелу, тож подальші великі апдейти для Cyberpunk 2077 не будуть в пріоритеті.

Джерело: The Gamer

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