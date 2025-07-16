CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

CD Projekt RED нарешті розкрила, чого очікувати від наступного пачта 2.3 для Cyberpunk 2077. До його релізу залишилися лічені години.

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Автори підтвердили дату виходу апдейту — патч 2.3 зʼявиться 17 липня, про що оголосили під час стріму на YouTube. Крім команди CD Projekt RED на заході взяв участь представник Virtuos — студії, яка допомагала Bethesda з ремастером Oblivion і нині долучилася до оновлень Cyberpunk. Основне з анонсу:

Autodrive та служба таксі Delamain із можливістю виклику прямо з меню

Нові транспортні засоби та повʼязані з ними квести для розблокування машин

Додаткові варіанти покриття CrystalCoat для авто

Нові двоколірні (Twintone) забарвлення машин

Розширені можливості фоторежиму з новими опціями

Покращення якості життя: дрібні зміни для зручності геймплею

Покращені HDR-налаштування для точнішого кольоропередавання

Технічні покращення:

Підтримка AMD FSR 4 на ПК

Додано AMD FSR 3.1 Frame Generation

Intel XeSS 2.0 з генерацією кадрів

Підтримка Intel HDR10+ Gaming

Активація VRR (Variable Refresh Rate) на консолях

Virtuos під час трансляції додали, що працювали разом із CD Projekt саме над частиною, що стосується кастомізації та автопілоту. Студія має досвід з великими IP, тому їхню участь сприйняли як додатковий плюс до якості апдейту.

Хоча чимало фанатів очікували DLC — здебільшого патч спрямований не лише на контент, а й на технічні покращення гри. Наприклад, підтримка VRR означає більш плавну картинку на відповідних моніторах та телевізорах, а FSR 4 має покращити продуктивність на ПК без втрати якості зображення.

Швидше за все, оновлення зʼявиться одночасно на всіх платформах. Напередодні CD Projekt RED анонсувала порт Cyberpunk 2077 на Mac, тому там оновлення буде доступно одразу. Але власникам Mac треба буде звернути увагу на свою оперативку.

Джерело: CD Projekt RED