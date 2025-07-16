Новини Ігри 16.07.2025 comment views icon

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

CD Projekt RED нарешті розкрила, чого очікувати від наступного пачта 2.3 для Cyberpunk 2077. До його релізу залишилися лічені години.

Автори підтвердили дату виходу апдейту — патч 2.3 зʼявиться 17 липня, про що оголосили під час стріму на YouTube. Крім команди CD Projekt RED на заході взяв участь представник Virtuos — студії, яка допомагала Bethesda з ремастером Oblivion і нині долучилася до оновлень Cyberpunk. Основне з анонсу:

  • Autodrive та служба таксі Delamain із можливістю виклику прямо з меню
  • Нові транспортні засоби та повʼязані з ними квести для розблокування машин
  • Додаткові варіанти покриття CrystalCoat для авто
  • Нові двоколірні (Twintone) забарвлення машин
  • Розширені можливості фоторежиму з новими опціями
  • Покращення якості життя: дрібні зміни для зручності геймплею
  • Покращені HDR-налаштування для точнішого кольоропередавання

Технічні покращення:

  • Підтримка AMD FSR 4 на ПК
  • Додано AMD FSR 3.1 Frame Generation
  • Intel XeSS 2.0 з генерацією кадрів
  • Підтримка Intel HDR10+ Gaming
  • Активація VRR (Variable Refresh Rate) на консолях
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Інформація про патч 2.3 для Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Virtuos під час трансляції додали, що працювали разом із CD Projekt саме над частиною, що стосується кастомізації та автопілоту. Студія має досвід з великими IP, тому їхню участь сприйняли як додатковий плюс до якості апдейту.

CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Налаштування розширенного фотомоду в патчі 2.3 для Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Хоча чимало фанатів очікували DLC — здебільшого патч спрямований не лише на контент, а й на технічні покращення гри. Наприклад, підтримка VRR означає більш плавну картинку на відповідних моніторах та телевізорах, а FSR 4 має покращити продуктивність на ПК без втрати якості зображення.

Швидше за все, оновлення зʼявиться одночасно на всіх платформах. Напередодні CD Projekt RED анонсувала порт Cyberpunk 2077 на Mac, тому там оновлення буде доступно одразу. Але власникам Mac треба буде звернути увагу на свою оперативку.

Джерело: CD Projekt RED

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