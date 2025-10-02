Новини Кіно 02.10.2025 comment views icon

Серіал "Гострі картузи" подовжили на 2 сезони: 6 епізодів в кожному, з історією "нових Шелбі" в 1950-ті роки

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Серіал "Гострі картузи" подовжили на 2 сезони: по 6 епізодів в кожному, з історією "нових Шелбі" в 1950-ті роки
Кадри з оригінального серіалу "Гострі картузи"

“Гострі картузи” повертаються на телебачення з двома абсолютно новими сезонами та історією молодшого покоління Шелбі.

Згідно з Deadline, Netflix та BBC замовили два сезони (в кожному по 6 епізодів), які технічно продовжать майбутній повнометражний фільм “Гострі картузи”, що нині перебуває на стадії постпродакшену і дебютує у 2026 році. Творець оригінального шоу Стівен Найт та головна зірка Кілліан Мерфі залучені як виконавчі продюсери. Каст і дата виходу невідомі, однак, очевидно, відоме місце трансляції — BBC One у Великій Британії й стримінг Netflix для решти світу. 

Згідно з офіційним синопсисом, дія нових сезонів “Гострих картузів” відбуватиметься у повоєнній Британії 1953 року та оповідатиме про нове покоління клану Шелбі.

“Після сильних бомбардувань під час Другої світової війни Бірмінгем будує краще майбутнє з бетону та сталі. У нову еру “Гострих картузів” Стівена Найта перегони за володіння масштабним проєктом реконструкції Бірмінгема перетворюється на жорстоке змагання міфічних вимірів. Це місто безпрецедентних можливостей і небезпек: у його залитому кров’ю серці знаходиться родина Шелбі”.

Серіал “Гострі картузи” стартував на BBC Two у 2013 році, а за рік вийшов на Netflix. Четвертий сезон отримав премію BAFTA як найкращий драматичний серіал, а шостий і, здавалося б, останній завершився у 2022 році. Водночас Найт досить часто говорив, що бачить продовження для саги — навіть після повнометражного фільму.

“Радий оголосити про цей новий розділ в історії “Гострих картузів”. Він знову буде відбуватися у Бірмінгемі та розповість історію міста, що підіймалося з попелу бірмінгемського бліцкригу. Нове покоління Шелбі взяло кермо, і це буде пекельна поїздка”.

Усі 6 сезонів “Гострих картузів” наразі доступні для перегляду на Netflix (на жаль, без українського дубляжу).

Драма в стилі “Гострих картузів”: на Netflix вийшов серіал “Дім Гіннесів” Стівена Найта

