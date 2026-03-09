Netflix почав зйомки 7 та 8 сезонів серіалу "Гострі картузи": перші фото

Кадр з фільму "Гострі картузи: Безсмертний"

Netflix почав зйомки нового спінофу у франшизі “Гострі картузи”, на цей раз у вигляді серіалу. Фактично, два нові сезони можуть стати доповненням до вже існуючих шести, але розкажуть абсолютно нову історію про молоде покоління клану Шелбі.





Зйомки стартували 4 березня, коли актори та знімальна група прибули до Берслема, Сток-он-Трент, та тривали там протягом пари днів. Більша частина процесу відбувалась в історичному театрі “Квінз”, за кілька кілометрів на північ від місця, де, як підтверджено, проходитиме основна частина зйомок (студії Digbeth Loc у Бірмінгемі), а частина — на вулиці Дженкінс.

На фото зі знімального майданчика ми не побачимо якихось важливих сцен, однак це перший погляд на те, як “Гострі картузи” виглядають в 1950-х. Тут є пара акторів, одягнених відповідно до епохи, та раритетні авто. На одному можна побачити чоловіка, що несе щось схоже на футляр для друкарської машинки в сусідню будівлю, на іншому — оголошення на дошці The Birmingham Herald, де заголовок інформує про “трьох поранених в пожежі”.

Серіал-спіноф, який отримав неофіційну назву “Peaky 1954”, розрахований на два сезони й розповість про участь родини Шелбі у відновленні промислового сектору зруйнованого бомбами Бірмінгема.





“Перегони за право володіння масштабним проєктом реконструкції перетворюються на жорстоке змагання міфічних вимірів у місті безпрецедентних можливостей і небезпек”, — з опису до серіалу.

Актори, помічені в залаштунках, були ідентифіковані як Кел О’Дрісколл, Фінтах Шевлін та Джейкоб Райт. Деякі одягли примітні головні убори, тож можна припустити, що це і є представники нового покоління Шелбі. Невідомо, чи з’явиться тут сам Томмі Кілліана Мерфі та його син, якого грає Баррі Кеоган в іншому спінофі — фільмі “Гострі картузи: Безсмертний”. Він наразі транслюється у вибраних кінотеатрах, отримав доволі схвальні відгуки й дебютує на стримінгу 20 березня.

Наразі незрозуміло, чи приєднають два сезони до основного шоу (як 7 та 8) або ж випустять, як окремий проєкт. На реліз можна сподіватись наприкінці 2026 — початку 2027 року. Паралельно Netflix розробляє приквел про Поллі Грей, матріарха кримінального клану Шелбі.

Джерело: Games Radar, Whats on Netflix