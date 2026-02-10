tradfi
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Компанія AyaNeo оприлюднила інформацію щодо цін та орієнтовних термінів постачань своєї портативної консолі Next 2 на базі Windows.


У рамках презентації пристрою було вказано, що постачання за кордон мають розпочатись у червні. Було представлено 3 конфігурації на базі процесорів AMD Ryzen AI Max+395 та Ryzen AI Max 385. AyaNeo на власному сайті представила дві моделі Ryzen AI Max+395 у кольорі “Polar Black” 64 ГБ +1 ТБ за ціною $2299 (для перших покупців) та $2699 за роздрібною ціною. Модель зі 128 ГБ + 2 ТБ за ціною $3499 (для перших покупців) та  $4299 за роздрібною ціною.

Ryzen AI Max 385 з 32 ГБ + 1 ТБ пропонується за ціною $1799 (для перших покупців) та $1999 за роздрібною ціною. Знижка для перших покупців складає від $200 до $800 залежно від конфігурації. Next 2 отримає 9,06″ OLED-панель з роздільною здатністю 2400×1504p та частотою оновлення до 165 Гц, а також яскравістю 1155 ніт. Пам’ять LPDDR5X-8533 з варіантами на 32 ГБ, 64 ГБ та 128 ГБ  залежно від моделі. Підтримуються два накопичувачі PCle 4.0, один з яких М.2 2280 (X4), а другий М.2 2230 (X4) на 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ.

Серед іншого, акумулятор місткістю 116 Вт·год, два вентилятори та система охолодження VC. Два повнофункціональних порти USB-C з підтримкою USB4 40 ГБ/с, а також підтримкою DP 1.4 та PD 3.0. Виробник також вказує на наявність Wi-Fi та Bluetooth 5.4, сканер відбитків пальців, вбудовану кнопку живлення, 64-бітну ОС Windows 11 Home та вагу у майже 1,5 кг. Next 2 також підтримує 2 SSD.

Варто також зазначити, що виробники портативних пристроїв не використовують нещодавно анонсовані процесори Ryzen AI Max+ 388. Жодна з цих систем не продається за ціною нижче $1000. AyaNeo до того ж має неоднозначну репутацію в плані обслуговування клієнтів. Ціни на Next 2 роблять її найдорожчою серед аналогічних консолей Strix Halo. Однак ціни таких конкурентів як OneXPlayer OneXfly Apex та GPD Win 5 також зростають, що пов’язують зі стрімким підвищенням цін на DRAM.

Ми писали, що Ayaneo нещодавно представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком. Next 2 стала першою консоллю Ayaneo, що використовує  процесор AMD Strix Halo.


Джерело: VideoCardz

