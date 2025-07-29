Анонсована консоль AYANEO Next 2 з AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорив у часі роботи від батареї»

AYANEO Next 2 / AYANEO

Процесори AMD Strix Halo продовжують підкорювати світ компактних мобільних пристроїв. Нова ігрова консоль AYANEO Next 2 також побудована на базі флагманського чипа.

Виробник ігрових консолей AYANEO анонсував пристрій наступного покоління власної лінійки — Next 2. Консоль стане першим продуктом компанії, який використовуватиме процесор AMD Strix Halo. Паралельно з планами на 2025–2026 роки прототип пристрою представив Артур Чжан, засновник AYANEO. У відео на офіційному YouTube-каналі компанії він заявив:

«NEXT 2 — це справжній флагман наступного покоління. Він забезпечіть прорив у часі роботи від батареї та ефективності теплового дизайну».

Також Артур повідомив, що екран консолі має діагональ приблизно 8 дюймів, а у топовій комплектації вона запропонує продуктивність 16-ядерного процесора AMD Ryzen AI Max+ 395 з вбудованою графікою Radeon 8060S. У порівнянні з AYANEO NEXT першого покоління, на базі Ryzen 7 5825U, нова консоль матиме вдвічі більше процесорних ядер і вп’ятеро більше основних обчислювальних блоків вбудованої графіки.

Охолодження цього «монстра» забезпечують одразу два вентилятори. А високу автономність, за словами Артура, гарантуватиме акумулятор підвищеної місткості. Хоча габарити пристрою наразі невідомі, на відео прототип консолі виглядає доволі масивно.

Схоже, саме такою є ціна за високопродуктивний чип, ефективну систему охолодження та місткий акумулятор. Також серед оголошених характеристик заявлено про підтримку двох NVMe-накопичувачів формату M.2 2280. Інші ТТХ Артур, на жаль, не розкрив. Вартість пристрою також залишилась невідомою.

Джерело: Videocardz, YouTube