Ayaneo представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком

Ігровий смартфон Ayaneo Pocket Play з висувним геймпадом

Виробник портативних ігрових консолей Ayaneo офіційно заходить на ринок смартфонів. І свій дебют бренд робить досить нестандартно. Компанія готує до запуску модель Pocket Play — телефон зі висувним геймпадом. Це рішення одразу викликає спогади про легендарний Xperia Play 2011 року, хоча новинка виглядає значно сучасніше й отримала інший підхід до мобільного геймінгу.

Ayaneo поки не розкриває характеристики або ціну майбутнього пристрою, але вже показала його дизайн. Pocket Play поєднує форм-фактор сучасного телефону та повноцінний фізичний контролер. У висувному модулі розміщені D-pad, кнопки ABXY, кнопки Start/Select та дві сенсорні панелі, які виконують роль джойстиків. На торцях встановлені L1, L2, R1 і R2. Сам смартфон отримав подвійну головну камеру, стерео динаміки та порт USB-C. Pocket Play з’явиться у двох кольорах: чорному й білому. Пристрій працює на Android. На Kickstarter його вже позначили як “скоро буде”.

Хоча за стилістикою Ayaneo Pocket Play нагадує Xperia Play, але не повторює його. Корпус має плоскі грані, а дисплей помітно вищий, ніж класична панель 16:9, що використовувалась у Sony. Через це геймпад здається вужчим, а сама конструкція — витягнутішою.

Екран зі співвідношенням сторін, більшим за 16:9, може створювати труднощі в іграх, які мають фіксований формат, особливо в ретро-проєктах — саме з ними найчастіше працює Ayaneo. Такі ігри займуть лише центральну частину дисплея, а краї залишаться порожніми. Але попри це, сам факт появи смартфона зі слайдером у 2025 році виглядає свіжо — майже як повернення епохи сміливих експериментів у дизайні гаджетів.

Джерело: gsmarena, pcgamer, 9to5google