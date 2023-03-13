B-21 Raider: з’явились нові фото ядерного бомбардувальника 6-го покоління, розробленого Northrop Grumman для ПС США

Напередодні першого польоту B-21 Raider ВПС США опублікували два нові зображення, які дають більше інформації про конструкцію та можливості стратегічного бомбардувальника 6-го покоління від Northrop Grumman вартістю $692 млн.

У грудні 2022 року Northrop Grumman і ВПС США у Палмдейлі, Каліфорнія, обережно презентували розробку надсекретного літака, який покликаний замінити нинішній американський флот ядерних бомбардувальників. Захід можна було відвідати лише за запрошенням — та й він не надав надто багато інформації про B-21, а журналісти отримали фото лише з одного ракурсу. Нині Повітряні сили оприлюднили два додаткові зображення — великий план кабіни та вид згори, які дають трохи більше підказок про конструкцію B-21.

Уряд США каже, що літак призначений для виконання дальніх місій, які не передбачають наявності баз у театрі військових дій, та мають невелику потребу в дозаправленні під час польоту. Окрім ударних місій на великі відстані, бомбардувальник може використовуватися для розвідки, спостереження, рекогностування тощо. B-21 має високий ступінь автономності, а штучний інтелект дозволяє йому літати без екіпажу та працювати як платформа керування для роїв БПЛА.

Нові зображення підтверджують, що B-21 — це еволюція бомбардувальника B-2 Spirit у поєднанні з новими досягненнями в стелс-технологіях. Найбільш очевидна відмінність — сіро-білий колір і склад композитного покриття, що відбиває радіолокаційні сигнали, яке, як повідомляється, є ефективнішим і менш крихким, за старе. Наприклад, біля ілюмінаторів, покриття відтепер покриває усі стики та шви, а це — менша радіолокаційна помітність.

Мотогондоли двигуна розташовані нижче та майже зливаються з корпусом, а повітрозабірники мають чіткі, але не різко геометричні контури — тим самим створюючи «більш гладке поєднання» крил та фюзеляжу. Всередині повітрозабірника знаходиться те, що раніше здавалося частиною конструкції двигуна — це кришка повітрозабірника, яку можна зняти перед польотом. Хвіст літака чітко не проглядається, але здається, що його конструкція більше інтегрована з корпусом та крилами. Позаду двигунів є кілька плоских геометричних структур, які можуть бути свого роду портом або супутниковими антенними решітками.

Військово-повітряні сили США планують закупити щонайменше сто B-21, причому перший, як очікується, надійде на озброєння у 2027 році. Літак замінить бомбардувальники B-1B Lancer і B-2 Spirit до 2040 року, а згодом і B-52 Stratofortress у 2050-х роках.

Перший політ B-21 Raider відбудеться пізніше цього року.

Джерело: New Atlas