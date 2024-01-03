Новини Ігри 03.01.2024 о 08:00 comment views icon

Baldur’s Gate 3 виграє Steam Awards 2023, Starfield таки отримала хоч якусь нагороду

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Baldur’s Gate 3 виграє Steam Awards 2023, Starfield таки отримала хоч якусь нагороду

Steam назвав переможців Steam Awards 2023. Згідно з правилами нагородження, номінантів обирали користувачі, а кожна гра могла брати участь лише у двох номінаціях.

Гра року та найкращий сюжет

Steam Awards 2023

Переможцем минулого року очікувано стала Baldur’s Gate 3. Організатори відзначили захопливий геймплей, сюжет гри, реалізацію персонажів, багатокористувацький режим та дизайн. За звання гри року Baldur’s Gate 3 змагалася з Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, EA SPORTS FC 24 та Lethal Company. Також гра Larian Studios перемогла з найкращим сюжетом та єдина з усіх стала переможцем у двох номінаціях – максимальна можлива кількість у нагородженні Steam.

Гра року для віртуальної реальності

Steam Awards 2023

Кращою грою для VR стала Labyrinthine. Це кооперативна гра на 1-4 людей з головоломками, жахами та процедурною генерацією карт, яка не дасть нудьгувати. Відзначено «вдосконалену реальність» віртуального світу.

«Створено з любов’ю»

Steam Awards 2023

У цій номінації виграла Red Dead Redemption 2. Так, гра вже не нова, але користувачі та організатори відзначили дбайливу та тривалу підтримку з боку розробників, а також новий контент після років існування.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

React / React Native Developer Softwarium

Junior+ QA Engineer Teamvoy

Copywriter Dinarys

Найкраща гра для Steam Deck

Steam Awards 2023

У цій номінації перемогу отримала Hogwarts Legacy Захопливу гру можна брати з собою та продовжувати у дорозі, від чого вона зовсім не втрачає.

Курс Управління командою в бізнесі.
Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний.
Дізнатись про курс

«Найкраще з друзями»

Steam Awards 2023

Кращою кооперативною грою користувачі назвали Lethal Company. «Є ігри, в яких щось не так, якщо грати наодинці. Можливо, вам потрібен друг, який би прикривав вас. Можливо, вам потрібен друг, якому ви б усадили ніж у спину».

Візуальний стиль

Steam Awards 2023

Цю номінацію очолила Atomic Heart. Так, голос росіян є потужним у Steam, на жаль і багатьом іншим сподобалося грати за співробітника КДБ у квазірадянській естетиці.

Найбільш інноваційний геймплей

Steam Awards 2023

Starfield отримала перемогу принаймні у якійсь номінації цього року. Так, деякі елементи геймплею є відносно новими, але чи робить це гру цікавішою? Під кінець року вона «скотилася» у переважно негативні відгуки у тому ж Steam.

Найкраща гра, яка вас «нагинає»

Steam Awards 2023

Такою грою виявилася Sifu. Вона потребує усієї наполегливості, на яку тільки здатний гравець.

«Умощуйтеся зручніше»

Steam Awards 2023

А от найкращою для розслабону виявилась Dave The Diver. Некваплива пригодницька піксельна RPG про риболовлю, дайвінг та управління суші-баром допоможе віддихнути після напруженого робочого дня.

Кращий саундтрек

Steam Awards 2023

У цій номінації голоси отримала The Last of Us Part I.

Steam припинив підтримку Windows 7, 8 та 8.1 – поки все працює, але оновлень та фіксів не буде

 

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Хмарний сервер від FREEhost в оренду: датацентри в Україні та Польщі, тарифи від 253 грн/міс, техпідтримка

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати