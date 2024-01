Baldur’s Gate 3 виграє Steam Awards 2023, Starfield таки отримала хоч якусь нагороду

Steam назвав переможців Steam Awards 2023. Згідно з правилами нагородження, номінантів обирали користувачі, а кожна гра могла брати участь лише у двох номінаціях.

Гра року та найкращий сюжет

Переможцем минулого року очікувано стала Baldur’s Gate 3. Організатори відзначили захопливий геймплей, сюжет гри, реалізацію персонажів, багатокористувацький режим та дизайн. За звання гри року Baldur’s Gate 3 змагалася з Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, EA SPORTS FC 24 та Lethal Company. Також гра Larian Studios перемогла з найкращим сюжетом та єдина з усіх стала переможцем у двох номінаціях – максимальна можлива кількість у нагородженні Steam.

Гра року для віртуальної реальності

Кращою грою для VR стала Labyrinthine. Це кооперативна гра на 1-4 людей з головоломками, жахами та процедурною генерацією карт, яка не дасть нудьгувати. Відзначено «вдосконалену реальність» віртуального світу.

«Створено з любов’ю»

У цій номінації виграла Red Dead Redemption 2. Так, гра вже не нова, але користувачі та організатори відзначили дбайливу та тривалу підтримку з боку розробників, а також новий контент після років існування.

Найкраща гра для Steam Deck

У цій номінації перемогу отримала Hogwarts Legacy Захопливу гру можна брати з собою та продовжувати у дорозі, від чого вона зовсім не втрачає.

Курс Управління командою в бізнесі. Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний. Дізнатись про курс

«Найкраще з друзями»

Кращою кооперативною грою користувачі назвали Lethal Company. «Є ігри, в яких щось не так, якщо грати наодинці. Можливо, вам потрібен друг, який би прикривав вас. Можливо, вам потрібен друг, якому ви б усадили ніж у спину».

Візуальний стиль

Цю номінацію очолила Atomic Heart. Так, голос росіян є потужним у Steam, на жаль і багатьом іншим сподобалося грати за співробітника КДБ у квазірадянській естетиці.

Найбільш інноваційний геймплей

Starfield отримала перемогу принаймні у якійсь номінації цього року. Так, деякі елементи геймплею є відносно новими, але чи робить це гру цікавішою? Під кінець року вона «скотилася» у переважно негативні відгуки у тому ж Steam.

Найкраща гра, яка вас «нагинає»

Такою грою виявилася Sifu. Вона потребує усієї наполегливості, на яку тільки здатний гравець.

«Умощуйтеся зручніше»

А от найкращою для розслабону виявилась Dave The Diver. Некваплива пригодницька піксельна RPG про риболовлю, дайвінг та управління суші-баром допоможе віддихнути після напруженого робочого дня.

Кращий саундтрек

У цій номінації голоси отримала The Last of Us Part I.