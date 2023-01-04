БЕБ викрило конвертаційний центр криптовалют та вилучило 152 млн грн готівки — підозрюваним загрожує штраф до 20,13 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

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Зазначається, що детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют. Під час обшуків було вилучено готівку на суму 152 млн грн. За інформацію відомства, основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів.

«Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній. Це підтверджують документи, які біли вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою», – повідомляє пресслужба БЕБ.

Повідомляється, що злочинну групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)). Ця стаття передбачає покарання штрафом від 10 тис. до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13,42 млн грн. до 20,13 млн грн. станом на початок 2023 року) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.