Бета Windows 11 повертає плитки в меню «Пуск» — вони сортуватимуть програми

Користувачі бета-версії Windows 11 отримали можливість побачити в новий режим категорій у меню «Пуск». Він дуже нагадує живі плитки у Windows 8.

Нова функція дозволяє користувачам упорядковувати встановлені програми за категоріями. Режим прихований в останній бета-версії, але його можна відкрити за допомогою сторонніх програм, наприклад ViveTool.

Щоб побачити нове меню, потрібно оновити комп’ютер до Windows 11 build 22635.4010. ViveTool можна взяти з GitHub. Потрібно ввести відповідні команди та перезавантажити ПК. При цьому закріплені програми не зникнуть, просто інший спосіб сортування.

It looks like another Start menu > All apps view option is coming soon: Category view. Present in build 22635.3930, with some not yet functional categories.

Also, you’ll be able to switch between the existing alphabetical and new grid/category views using a dropdown menu. https://t.co/qFtcTm4BnB pic.twitter.com/ABtXZJ2Irl

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 12, 2024