Бета Windows 11 повертає плитки в меню «Пуск» — вони сортуватимуть програми

Користувачі бета-версії Windows 11 отримали можливість побачити в новий режим категорій у меню «Пуск». Він дуже нагадує живі плитки у Windows 8.
Нова функція дозволяє користувачам упорядковувати встановлені програми за категоріями. Режим прихований в останній бета-версії, але його можна відкрити за допомогою сторонніх програм, наприклад ViveTool.
Щоб побачити нове меню, потрібно оновити комп’ютер до Windows 11 build 22635.4010. ViveTool можна взяти з GitHub. Потрібно ввести відповідні команди та перезавантажити ПК. При цьому закріплені програми не зникнуть, просто інший спосіб сортування.
It looks like another Start menu > All apps view option is coming soon: Category view. Present in build 22635.3930, with some not yet functional categories.
Also, you’ll be able to switch between the existing alphabetical and new grid/category views using a dropdown menu. https://t.co/qFtcTm4BnB pic.twitter.com/ABtXZJ2Irl
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 12, 2024
У нові теки меню можна вмістити чотири значки програм. Оскільки він заздалегідь визначає програми, які входять у кожну теку, деякі заповнюються частково, а інші мають два рівні та формують підкатегорії. Більшість із них — системні програми Microsoft. Натискання ярлика одразу запускає програму.
Дизайн нагадує живі плитки, функцію, яка була у Windows 8. Живі плитки могли відображати лічильник сповіщень (і навіть частковий вміст). Поки немає ознак якихось додаткових функцій нових плиток. Схоже, що Windows розміщує програми у файлі JSON. Поки невідомо, чи працюватиме режим з програмами, яких немає в Microsoft Storе. Режим сортування програм може з’явитися у Windows 11 24H2.
Стороння програма робить Windows 11 схожою на «десятку» за одне натискання
Джерела: Windows Latest, Windows Report
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