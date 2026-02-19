tradfi
Новини Технології 19.02.2026 comment views icon

Без SSD та HDD: Microsoft тепер може зберігати дані до 10 000 років просто на склі

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Без SSD та HDD: Microsoft тепер може зберігати дані до 10 000 років просто на склі
Project Silica / YouTube Microsoft

Microsoft заявила про суттєвий прорив у зберіганні даних — компанія навчилася записувати терабайти інформації на звичайне боросилікатне скло. Це широко розповсюджене скло, з якого виготовляють кухонний посуд і дверцята духовок. Що важливо, це досить надійний метод, який забезпечує гарантійний термін зберігання щонайменше 10 тис. років.


Технологію зберігання даних у склі розвивають із 2019 року в межах ініціативи Project Silica. 18 лютого науковці опублікували нові результати в журналі Nature. Головна зміна полягає в переході від дорогого чистого кварцового скла, доступного лише з обмеженої кількості джерел, до звичайного боросилікатного скла. Це безпосередньо знижує вартість носія та підвищує його доступність.

“Прорив усуває ключові бар’єри для комерціалізації: вартість і доступність носіїв зберігання”, — заявив співавтор дослідження Річард Блек, партнерський менеджер із досліджень Microsoft. “Ми розкрили науку паралельного високошвидкісного запису та розробили методику прискорених тестів старіння записаного скла, що свідчить: дані залишатимуться неушкодженими щонайменше 10 000 років”.

У ході експерименту команда записала 4,8 ТБ даних — приблизно 200 фільмів у 4K — у 301 шар на скляній пластині розміром 2×120 мм. Швидкість запису становила 3,13 МБ/с. Для порівняння, жорсткі диски записують зі швидкістю близько 160 МБ/с, а SSD — до 7000 МБ/с. Тобто за швидкістю скло суттєво поступається, але за довговічністю перевершує: типові HDD і SSD служать близько 10 років.

Саме тривалість зберігання робить такі рішення привабливими насамперед для архівів, а не для повсякденних пристроїв. У теорії скляні й керамічні носії здатні стати довгостроковими сховищами для масивів даних, які людство генерує щодня. Раніше Microsoft вже анонсувала намір зберігати музику в Global Music Vault у Норвегії. Паралельно на ринку з’являються альтернативи — наприклад, незалежні дослідження ДНК-носіїв, здатних вмістити 360 ТБ у 0,8 км ДНК.


Технічно прорив базується на кількох інноваціях. По-перше, вдосконалено метод запису двозаломлювальних вокселів лазерними імпульсами. Вокселі — це 3D-аналог пікселів. Дослідники створили “псевдоодиночний імпульс”, який після поляризації розділяється і формує дані одразу для двох вокселів. Додатково впровадили паралельний запис, коли багато вокселів створюються одночасно в безпосередній близькості, що підвищує ефективність.

По-друге, з’явився новий тип зберігання — фазові вокселі. У цьому випадку дані кодуються не через поляризацію, а через фазовий перехід матеріалу під дією змін енергії та тиску. Для цього достатньо одного імпульсу, і команда також розробила новий метод зчитування таких даних.

Нарешті, науковці навчилися визначати старіння вокселів у склі та поєднали цей підхід зі стандартними прискореними тестами. Результат — підтверджений ресурс понад 10 тис. років.

Далі Microsoft планує вдосконалювати лазери для запису, оптимізувати методи зчитування та експериментувати з різними складами скла, щоб знайти ідеальний матеріал.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

Скляна пам’ять 5D Memory Crystal зберігатиме дані 13,8 млрд років на 5” дисках по 360 ТБ — виробництво вже через два роки

Джерело: livescience

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Microsoft блокує завантаження ISO-образів Windows 11 через Rufus та Fido
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Windows 11 отримала нативну підтримку MIDI 2.0
3D Viewer — все. Microsoft видаляє програму з Windows 10 та 11
Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри
Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг
Copilot почав самовільно читати "захищені" конфіденційні листи: винна помилка в коді Microsoft
Січневе оновлення Windows 11: чорний екран, зависання, зламаний “Провідник”, Microsoft вже поспішає на допомогу
Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч
Western Digital розпродала всі запаси жорстких дисків на 2026 рік
Знову видаляти? Свіже оновлення Windows 11 перезавантажує ПК по 15 разів
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
Windows немає, а Copilot вже працює: Microsoft тепер активує ШІ ще до встановлення ОС
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10
Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати