Новини Бізнес 15.06.2023 о 12:37

Білл Гейтс прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, – Reuters

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Білл Гейтс прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, – Reuters

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс з 2019 року не був у Китаї, а Сі Цзіньпін протягом того ж проміжку часу не зустрічався з іноземними керівниками, скасувавши усі закордонні поїздки під час пандемії.

Курс MOTION DESIGN.
Розкривайте свій творчий потенціал та створюйте динамічні анімації з основами Motion Design!
Більше про курс

Reuters повідомляє, що зустріч може відбутись у форматі «‎тет-а-тет», але не розкриває подробиць щодо тем діалогу.

Гейтс та Сі зустрічалися у 2015 році в кулуарах форуму Боао – зібрання політичних і бізнес-лідерів, що проходило у провінції Хайнань. Тоді, за даними міністерства закордонних справ Китаю, вони обговорили погляди на «‎покращення галузі охорони здоров’я та скорочення бідності».

Сам Гейтс у середу написав у Twitter, що прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з «партнерами, які працюють над проблемами глобального здоров’я та розвитку» для Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

У 2008 році він залишив керівну посаду в Microsoft, а у 2015 відмовився від обов’язків голови правління корпорації. Мільярдер вирішив зосередитись на благодійній діяльності, включно з глобальною охороною здоров’я, розвитком, освітою та боротьбою зі зміною клімату.

Цими вихідними до Китаю також прилетить держсекретар США Ентоні Блінкена з метою стабілізувати відносини між двома найбільшими економіками світу. У середу Блінкен мав напружену розмову з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і той закликав США не втручатися у справи Китаю та не завдавати шкоди його безпеці.

Курс «Фінансовий менеджер»
Стань фінансовим директором лише за 13 лекцій
Записатися

Інші іноземні технічні лідери, такі як генеральний директор Apple Тім Кук і генеральний директор Tesla Ілон Маск, зустрічалися з китайськими міністрами в останні місяці.

Ілон Маск вперше за 3 роки відвідав Китай — на думку аналітиків, це підкреслює велику роль країни на ринку електромобілів


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати