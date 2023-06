Білл Гейтс прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, – Reuters

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс з 2019 року не був у Китаї, а Сі Цзіньпін протягом того ж проміжку часу не зустрічався з іноземними керівниками, скасувавши усі закордонні поїздки під час пандемії.

Reuters повідомляє, що зустріч може відбутись у форматі «‎тет-а-тет», але не розкриває подробиць щодо тем діалогу.

Гейтс та Сі зустрічалися у 2015 році в кулуарах форуму Боао – зібрання політичних і бізнес-лідерів, що проходило у провінції Хайнань. Тоді, за даними міністерства закордонних справ Китаю, вони обговорили погляди на «‎покращення галузі охорони здоров’я та скорочення бідності».

Сам Гейтс у середу написав у Twitter, що прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з «партнерами, які працюють над проблемами глобального здоров’я та розвитку» для Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with @gatesfoundation for more than 15 years.

