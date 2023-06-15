Білл Гейтс прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, – Reuters

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс з 2019 року не був у Китаї, а Сі Цзіньпін протягом того ж проміжку часу не зустрічався з іноземними керівниками, скасувавши усі закордонні поїздки під час пандемії.

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Reuters повідомляє, що зустріч може відбутись у форматі «‎тет-а-тет», але не розкриває подробиць щодо тем діалогу.

Гейтс та Сі зустрічалися у 2015 році в кулуарах форуму Боао – зібрання політичних і бізнес-лідерів, що проходило у провінції Хайнань. Тоді, за даними міністерства закордонних справ Китаю, вони обговорили погляди на «‎покращення галузі охорони здоров’я та скорочення бідності».

Сам Гейтс у середу написав у Twitter, що прилетів до Пекіну, щоб зустрітися з «партнерами, які працюють над проблемами глобального здоров’я та розвитку» для Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with @gatesfoundation for more than 15 years. — Bill Gates (@BillGates) June 14, 2023

У 2008 році він залишив керівну посаду в Microsoft, а у 2015 відмовився від обов’язків голови правління корпорації. Мільярдер вирішив зосередитись на благодійній діяльності, включно з глобальною охороною здоров’я, розвитком, освітою та боротьбою зі зміною клімату.

Цими вихідними до Китаю також прилетить держсекретар США Ентоні Блінкена з метою стабілізувати відносини між двома найбільшими економіками світу. У середу Блінкен мав напружену розмову з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і той закликав США не втручатися у справи Китаю та не завдавати шкоди його безпеці.

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Інші іноземні технічні лідери, такі як генеральний директор Apple Тім Кук і генеральний директор Tesla Ілон Маск, зустрічалися з китайськими міністрами в останні місяці.