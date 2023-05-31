Ілон Маск вперше за 3 роки відвідав Китай — на думку аналітиків, це підкреслює велику роль країни на ринку електромобілів

Інвестиційний стратег Ентоні Сасін вважає, що візит Маска до Китаю – це спроба відзначити важливість країни для глобального ринку електромобілів та «‎переконатися, що він на одній хвилі з керівною партією». На країну нині припадає 50% продажів автомобілів Tesla і 20% виробничих потужностей компанії.

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Звітуючи про доходи Tesla у квітні, Ілон Маск називав ‎напружені стосунки США та Китаю «ризиковими‎» для фінансових прогнозів автовиробника на 2023 рік. За словами Сасіна, перший за три роки візит мільярдера до Пекіну можна розглядати, як політичну заяву, в якій той вимагає політичної стабільності для бізнесу від представників обох країн.

Однак політика – не єдина причина, яка стримує розвиток бізнесу Маска. Макросередовище загалом було жорстким як у Китаї (який припинив надавати субсидії на купівлю нових електромобілів), так і в США (де зростали процентні ставки). З огляду на фінансову ситуацію, технологічні компанії знижували ціни, щоб збільшити продажі продуктів, що зрештою негативно впливало на їхні прибутки.

Tesla знизила ціни на електромобілі у Китаї в жовтні та січні 2022-го року, але знову підняла ціни в травні. Однак сам факт зниження вартості показує наскільки важливим є китайський ринок для американського автовиробника, каже Білл Руссо, засновник і генеральний директор стратегічної та інвестиційної консалтингової компанії Automobility.

«Це сигналізує про те, наскільки важливо захищати китайський ринок і наскільки він важливий для глобальної системи», — сказав він CNBC.

Загалом Tesla не дуже легко функціонувати на китайському ринку й через велику конкуренцію. Руссо каже, що американський автовиробник представляє «‎старе портфоліо» (Model 3 була випущена три роки тому, а Model Y — два роки тому), тож зниження цін — це ще й спосіб побороти місцевих автовиробників, які представляють новіші моделі.

Наприклад, китайський BYD продає дуже широкий асортимент гібридів:

«Це зброя, якої немає у Tesla», — каже Руссо, додаючи, що BYD також у два рази перевершує Tesla у виробництві чистих акумуляторних батарей. Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

Поїздка Маска — це продовження цілої серії візитів генеральних директорів технологічних компаній з США до Китаю. Після того, як країна скасувала «політику нульового COVID-19» та знову відкрила свої кордони, до Пекіну вже приїжджав Тім Кук з Apple, Джеймі Даймон з JPMorgan та інші керівники.

Голова Tesla вже провів зустрічі з міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості Китаю, а також пообідав з Цзен Юцюнем — головою провідного постачальника літій-іонних акумуляторів CATL. Очікується, що Маск зустрінеться з іншими високопосадовцями Китаю та відвідає завод у Шанхаї пізніше цього тижня.У березні агентство Reuters повідомляло, що мільярдер домагався зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Джерело: CNBC, Reuters