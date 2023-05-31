Ілон Маск вперше за 3 роки відвідав Китай — на думку аналітиків, це підкреслює велику роль країни на ринку електромобілів

Інвестиційний стратег Ентоні Сасін вважає, що візит Маска до Китаю – це спроба відзначити важливість країни для глобального ринку електромобілів та «переконатися, що він на одній хвилі з керівною партією». На країну нині припадає 50% продажів автомобілів Tesla і 20% виробничих потужностей компанії.
Звітуючи про доходи Tesla у квітні, Ілон Маск називав напружені стосунки США та Китаю «ризиковими» для фінансових прогнозів автовиробника на 2023 рік. За словами Сасіна, перший за три роки візит мільярдера до Пекіну можна розглядати, як політичну заяву, в якій той вимагає політичної стабільності для бізнесу від представників обох країн.
Однак політика – не єдина причина, яка стримує розвиток бізнесу Маска. Макросередовище загалом було жорстким як у Китаї (який припинив надавати субсидії на купівлю нових електромобілів), так і в США (де зростали процентні ставки). З огляду на фінансову ситуацію, технологічні компанії знижували ціни, щоб збільшити продажі продуктів, що зрештою негативно впливало на їхні прибутки.
Tesla знизила ціни на електромобілі у Китаї в жовтні та січні 2022-го року, але знову підняла ціни в травні. Однак сам факт зниження вартості показує наскільки важливим є китайський ринок для американського автовиробника, каже Білл Руссо, засновник і генеральний директор стратегічної та інвестиційної консалтингової компанії Automobility.
«Це сигналізує про те, наскільки важливо захищати китайський ринок і наскільки він важливий для глобальної системи», — сказав він CNBC.
Загалом Tesla не дуже легко функціонувати на китайському ринку й через велику конкуренцію. Руссо каже, що американський автовиробник представляє «старе портфоліо» (Model 3 була випущена три роки тому, а Model Y — два роки тому), тож зниження цін — це ще й спосіб побороти місцевих автовиробників, які представляють новіші моделі.
Наприклад, китайський BYD продає дуже широкий асортимент гібридів:
«Це зброя, якої немає у Tesla», — каже Руссо, додаючи, що BYD також у два рази перевершує Tesla у виробництві чистих акумуляторних батарей.
Поїздка Маска — це продовження цілої серії візитів генеральних директорів технологічних компаній з США до Китаю. Після того, як країна скасувала «політику нульового COVID-19» та знову відкрила свої кордони, до Пекіну вже приїжджав Тім Кук з Apple, Джеймі Даймон з JPMorgan та інші керівники.
Голова Tesla вже провів зустрічі з міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості Китаю, а також пообідав з Цзен Юцюнем — головою провідного постачальника літій-іонних акумуляторів CATL. Очікується, що Маск зустрінеться з іншими високопосадовцями Китаю та відвідає завод у Шанхаї пізніше цього тижня.У березні агентство Reuters повідомляло, що мільярдер домагався зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.