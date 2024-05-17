Samsung Galaxy Z Fold 6 отримає чип Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та значний приріст багатоядерної продуктивності

Як очікується, 10 липня 2024 року Samsung випустить свою лінійку складаних смартфонів наступного покоління. Вона включатиме щонайменше 2 пристрої: Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6.

Згідно з наявною інформацією, Samsung Galaxy Z Fold 6 буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Тепер стало відомо, що модель Galaxy Z Fold 6 також буде оснащена таким же чипсетом. Це випливає з результатів тестування Galaxy Z Fold 6 (номер моделі SM-F956U) в пакеті Geekbench. Відповідна сторінка з результатами також сповіщає, що цей пристрій матиме 12 ГБ оперативної пам’яті. Ще мова йде про операційну систему Android 14. Ймовірно, вона буде доповнена фірмовою оболонкою One UI 6.1.1.

Що стосується результатів тестування Samsung Galaxy Z Fold 6 в Geekbench, то пристрій набрав 1964 бали в одноядерному режимі та 6619 балів в багатоядерному режимі тестування. Для порівняння, попередня модель Galaxy Z Fold 5 з процесором Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує результати 1943 та 5123 бали у відповідних тестах.

Отже, майбутня модель пропонує незначне покращення одноядерної продуктивності процесора порівняно з існуючою версією та значне покращення багатоядерної продуктивності. З огляду на це, варто очікувати, що Galaxy Z Fold 6 працюватиме набагато швидше у завданнях, які інтенсивно використовують процесор.

Також можна сподіватись, що Samsung випустить версію Galaxy Z Fold 6 з 16 ГБ оперативної пам’яті.

Джерело: sammobile