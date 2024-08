Більше влади глядачам: Rotten Tomatoes впровадив нову категорію, «Дедпул і Росомаха» вже у списку

Рейтинг фільмів Rotten Tomatoes додав нову позначку Verified Hot, яку одразу отримав «Дедпул і Росомаха». Тепер стрічки, які надзвичайно подобаються глядачам, не залишаться поза увагою.

Будь-який фільм, який отримує 90% оцінки аудиторії, автоматично отримує позначку. Нова функція підвищує значення глядацьких оцінок. Стрічки, яки низько оцінили критики, проте полюбили глядачі, тепер дуже просто знайти. Фактично, це противага категорії Certified Fresh, у якій відзначаються фаворити критиків.

We’re breaking down Verified Hot – a new way to celebrate audiences. pic.twitter.com/1aaqnfFere

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 21, 2024