Більше влади глядачам: Rotten Tomatoes впровадив нову категорію, «Дедпул і Росомаха» вже у списку

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Рейтинг фільмів Rotten Tomatoes додав нову позначку Verified Hot, яку одразу отримав «Дедпул і Росомаха». Тепер стрічки, які надзвичайно подобаються глядачам, не залишаться поза увагою.

Будь-який фільм, який отримує 90% оцінки аудиторії, автоматично отримує позначку. Нова функція підвищує значення глядацьких оцінок. Стрічки, яки низько оцінили критики, проте полюбили глядачі, тепер дуже просто знайти. Фактично, це противага категорії Certified Fresh, у якій відзначаються фаворити критиків.

We’re breaking down Verified Hot – a new way to celebrate audiences. pic.twitter.com/1aaqnfFere — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 21, 2024

На сайті Rotten Tomatoes доступний перелік з понад 200 фільмів, які отримали позначку Verified Hot на момент старту функції. Серед них багато нових: «Дедпул і Росомаха», «Думками навиворіт 2», «Дюна: Частина друга» тощо. У категорію також потрапили деякі недооцінені критиками та зборами фільми DC, як «Блакитний жук».

Оцінки критиків та глядачів часто відрізняються, але останнім чомусь приділяють менше уваги. Якщо низькі, вони можуть відвернути уваги від стрічки — про «розгроми» критиками часто пишуть у новинах, тоді як фільм може мати високий глядацький рейтинг.

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Джерело: Rotten Tomatoes

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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