Одну з найбільш пам’ятних сцен «Дюна: Частина друга» ледь не скасувала студія

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Чорно-біла сцена бою на планеті Гіді Прайм у стрічці «Дюна: Частина друга» могла не потрапити в фільм. Її скасуванню завадив виробничий процес

Режисер Дені Вільньов змінити кольори сцени, щоб показати життя на планеті, яка обертається навколо темного сонця і не отримує достатньо світла у видимому спектрі. Сцена викликає потрібний режисеру емоційний ефект та важлива у формуванні образу нового для фільму лиходія — Фейда Раути (Остін Батлер). Попри виразність та сміливість сцени, вона леді не була змінена Warner Brothers, коли студія зрозуміла, що робить Вільньов.

Оператор Грейг Фрейзер, який отримав «Оскар» за роботу над першим фільмом «Дюна», каже, що вони з Вільньовим вирішили залишити відзнятий матеріал. «Люди, які не були там, дивилися ці кадри й думали: «Що це, в біса, таке?». На той час не було можливості штучно додати колір сцені, знятій у певному форматі. Хоча Warner Bros. спочатку почали панікувати, студія була змушена прийняти це через особливості виробничого процесу.

Використання чорно-білих сцен у «Дюна: Частина друга» було вирішальним для зміни темпу історії та допомогло продемонструвати масштаб всесвіту — попередні фрагменти були зосереджені на величезній пустелі Арракісу. Попри те, що перша половина стрічки не була анітрохи нудною, вона була наполегливою у своєму темпі та потребувала суттєвої зміни, щоб вказати, що дія наростатиме у другій половині.

«Дюна: Частина друга» більше часу витрачає на дослідження галактичної політики, у тому числі ролі дому Гарконненів у маніпуляціях Імператора та ордену Бене Ґессерит. Уважність, з якою сценарій описує ці нюанси, є однією з причин успіху фільму.

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Джерело: Collider

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