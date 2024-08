Новий рекорд «Дедпул і Росомаха»: найкасовіший фільм із рейтингом R

Супергеройський блокбастер «Дедпул і Росомаха» від Marvel Studios та Disney став найкасовішим фільмом із рейтингом R в історії світового прокату.

«Дедпул і Росомаха» продовжує вражати своїми касовими досягненнями. Станом на четвер загальні збори фільму сягнули $1,086 млрд, з яких $516,8 млн припадає на американський прокат, а $568,8 млн — на міжнародний.

Новий рекордсмен перевершив попереднього лідера — «Джокера», який у жовтні 2019 року став найкасовішим фільмом із рейтингом R, зібравши $783 млн. Цікаво, що «Дедпул 2» також мав шанси на це звання, але його загальні збори у $785 млн включали $47 млн від версії з рейтингом PG-13.

Фільм із Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекменом досяг мільярдної позначки швидше за «Джокера», хоча варто зазначити, що останній не виходив у прокат у Китаї. «Дедпул і Росомаха» також став другим найкасовішим фільмом року після «Думками навиворіт 2» від Disney/Pixar.

Лише за вчорашній день стрічка додала до своїх зборів $11,9 млн, з яких $4,5 млн припадає на США, а $7,4 млн — на міжнародний прокат.

Серед закордонних ринків лідирують: Велика Британія ($58,7 млн), Китай ($57,1 млн), Мексика ($39,6 млн), Австралія ($33,2 млн) та Німеччина ($27,3 млн). До першої десятки також увійшли Франція, Бразилія, Іспанія, Індія та Італія.

Фільм режисера Шона Леві значно перевершив очікування, стартувавши з $444 млн у перші вихідні прокату. Стрічка вже залишила позаду фінальні збори обох попередніх частин франшизи як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Рейнольдс також поділився новиною у соціальних мережах:

Now imagine if Hugh had done full frontal. With the cowl on of course. #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/ai6tSfVGTM

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 16, 2024