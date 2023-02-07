Binance з 8 лютого зупиняє перекази в доларах США

Binance запроваджує тимчасове обмеження на депозити та зняття коштів у доларах США, яке вступить в дію вже 8 лютого 2023 року.

“Ми тимчасово призупиняємо банківські перекази в доларах США з 8 лютого. Постраждалих клієнтів ми сповіщуємо безпосередньо”, — сказав CNBC представник Binance.

За словами компанії лише “0,01% щомісячних активних користувачів використовують банківські перекази в доларах США”. Нині у криптобіржі працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу служби.

Обмеження не пошириться на Binance US — американський підрозділ компанії, який регулюється Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Таким чином, клієнти з США, які переказують гроші на або з банківських рахунків у доларах, не постраждають.

Основна біржа Binance не обслуговує користувачів із США.

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https://t.co/gM6e3xb9BX is not affected by this suspension. Unless you see an official message from https://t.co/gM6e3xb9BX, our customers will not be affected. — Binance.US Customer Support (@BinanceUShelp) February 6, 2023

Згідно з даними Arkham Intelligence, після оголошення про обмеження стався різкий сплеск відтоку коштів з криптогаманців Binance — мільйони стейблкоїнів, прив’язаних до долара (таких як Tether і USD Coin) “втекли” на біржі конкурентів або окремі гаманці.

DefiLlama пише, що чистий відтік доларів з Binance за день склав понад $172 мільйони. За даними Arkham, це “мізерна сума грошей” для компанії, яка має криптоактиви на $42,2 мільярда.

“Відтоки завжди збільшуються, коли ціни починають вирівнюватися після коливання ринку — те, що ми спостерігали минулого тижня [біткоїн досяг найвищого рівня з серпня 2022 року], коли деякі користувачі фіксували прибуток”, — каже речник Binance.

На токен Binance, BNB, новина майже не вплинула — він стабільно тримався на рівні близько $328.

Наприкінці січня Binance заявила, що її американський партнер Signature Bank збільшив мінімальну суму транзакцій у доларах США до $100 000, яка застосовуватиметься до всіх клієнтів криптобіржі.

У Binance заявили, що клієнти все ще можуть використовувати інші фіатні валюти або способи оплати для купівлі криптовалюти.

“Для невеликої кількості постраждалих користувачів у нас буде новий партнер, про якого ми оголосимо протягом наступних кількох тижнів”, — сказав речник.

Джерело: CNBC