Binance з 8 лютого зупиняє перекази в доларах США

Binance запроваджує тимчасове обмеження на депозити та зняття коштів у доларах США, яке вступить в дію вже 8 лютого 2023 року.

За словами компанії лише “0,01% щомісячних активних користувачів використовують банківські перекази в доларах США”. Нині у криптобіржі працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу служби.

Обмеження не пошириться на Binance US — американський підрозділ компанії, який регулюється Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Таким чином, клієнти з США, які переказують гроші на або з банківських рахунків у доларах, не постраждають.

Основна біржа Binance не обслуговує користувачів із США.

