Binance з 8 лютого зупиняє перекази в доларах США

Binance запроваджує тимчасове обмеження на депозити та зняття коштів у доларах США, яке вступить в дію вже 8 лютого 2023 року.
“Ми тимчасово призупиняємо банківські перекази в доларах США з 8 лютого. Постраждалих клієнтів ми сповіщуємо безпосередньо”, — сказав CNBC представник Binance.
За словами компанії лише “0,01% щомісячних активних користувачів використовують банківські перекази в доларах США”. Нині у криптобіржі працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу служби.
Обмеження не пошириться на Binance US — американський підрозділ компанії, який регулюється Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Таким чином, клієнти з США, які переказують гроші на або з банківських рахунків у доларах, не постраждають.
Основна біржа Binance не обслуговує користувачів із США.
https://t.co/gM6e3xb9BX is not affected by this suspension. Unless you see an official message from https://t.co/gM6e3xb9BX, our customers will not be affected.
— Binance.US Customer Support (@BinanceUShelp) February 6, 2023
Згідно з даними Arkham Intelligence, після оголошення про обмеження стався різкий сплеск відтоку коштів з криптогаманців Binance — мільйони стейблкоїнів, прив’язаних до долара (таких як Tether і USD Coin) “втекли” на біржі конкурентів або окремі гаманці.
DefiLlama пише, що чистий відтік доларів з Binance за день склав понад $172 мільйони. За даними Arkham, це “мізерна сума грошей” для компанії, яка має криптоактиви на $42,2 мільярда.
“Відтоки завжди збільшуються, коли ціни починають вирівнюватися після коливання ринку — те, що ми спостерігали минулого тижня [біткоїн досяг найвищого рівня з серпня 2022 року], коли деякі користувачі фіксували прибуток”, — каже речник Binance.
На токен Binance, BNB, новина майже не вплинула — він стабільно тримався на рівні близько $328.
Наприкінці січня Binance заявила, що її американський партнер Signature Bank збільшив мінімальну суму транзакцій у доларах США до $100 000, яка застосовуватиметься до всіх клієнтів криптобіржі.
У Binance заявили, що клієнти все ще можуть використовувати інші фіатні валюти або способи оплати для купівлі криптовалюти.
“Для невеликої кількості постраждалих користувачів у нас буде новий партнер, про якого ми оголосимо протягом наступних кількох тижнів”, — сказав речник.
ЄС вимагатиме від банків тримати євро власного капіталу на кожен євро у криптовалюті
Джерело: CNBC