Біткоїн досяг найвищого рівня з серпня 2022 року — після зниження процентних ставок та заяв ФРС про пом’якшення інфляції

Цифрові активи “приходять до тями” після торішніх катастроф у криптогалузі та краху криптобірж, таких як FTX: біткоїн, коливається біля найвищого з серпня 2022 року рівня, а за ним непогані показники демонструють й інші монети.

Флагманська монета виросла на 2,4%, перш ніж у четвер зранку повернутись на позначку у $23 880. Менші токени такі як Avalanche, Aave, Polygon і Binance Coin також зросли; зокрема й ефір, який піднявся на 2,5%.

Загалом у 2023 році 100 найкращих монет зросли на 37%.

Стрибок біткоїна був спричинений заявою голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла, який повідомив про прогрес в інфляції, що свідчить про подальше пом’якшення монетарної політики.

Павелл виступав після того, як ФРС, як і передбачалося, знизила процентну ставку на чверть пункту. Він сказав, що політики очікують забезпечити ще “пару” додаткових підвищень ставок, перш ніж призупинити свою агресивну кампанію посилення.

Сісі Лу, засновник Venn Link Partners та радник з питань блокчейну, сказала, що за останні тижні помітила більше покупок інституційних клієнтів.

Річард Ґелвін, співзасновник менеджера фонду Digital Asset Capital Management, заявляє, що не впевнений, що криптовалюта і надалі буде тісно пов’язаною з макроландшафтом, оскільки чинники, пов’язані з окремими секторами, матимуть більший вплив.

Аналітики на діаграмі виділили рівні поряд з $25 000 — зони, де зростання біткоїна може припинитися. Марк Ньютон, керівник відділу технічної стратегії Fundstrat, позначив $25 200 доларів США, як зону потенційного опору.

Джерело: Bloomberg