Біткоїн наздоганяє золото і коштуватиме $185 тис. до кінця року, — аналітики Tephra Digital

За останніми даними дослідницької компанії Tephra Digital, цінова динаміка біткоїна (BTC) значною мірою повторює рухи глобальної грошової маси (M2) та золота. Це може свідчити про потенціал значного зростання Bitcoin в найближчі пів року.

Перший графік демонструє сильну кореляцію між глобальним показником M2 та ціною BTC із відставанням у 102 дні. Якщо історична залежність збережеться, то впродовж найближчих трьох місяців курс біткоїна може досягти близько $167 тис., що означає річний приріст у понад 330%.

Другий графік порівнює динаміку золота та біткоїна, з урахуванням відставання у 200 днів. У ньому вказано, що BTC має всі шанси повторити тренд золота, яке традиційно вважається “тихою гаванню” для інвесторів. У такому випадку, вже за 200 днів курс криптовалюти може зрости до $185 тис., що відповідає 154% річного приросту.

На графіках також відзначено ключові події, які впливали на ринок криптовалют:

  • 2021: “ринкова манія” та обвал після заборони криптовалют у Китаї
  • 2022: “криптозима” та падіння біржі FTX
  • 2024: затвердження першого спотового біткоїн-ETF у США
  • 2025: оголошення нових тарифів та політичні зміни у США.

Цікаво, що аналітики JPMorgan були скромніші у своєму баченні та спрогнозували зростання біткоїна до кінця 2025 року у $126 тис.

Джерело: Tephra Digital LLC

