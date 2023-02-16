Біткоїн підскочив майже до $25 000 — оскільки криптовалюту, здається, оминули регуляторні репресії США

Біткоїн досяг позначки у майже $25 000 вперше з серпня 2022-го року на тлі широкого зростання криптовалют, через те, що інвестори більше не занепокоєні регуляторними обмеженнями США.

Флагманська криптовалюта виросла на 3% у четвер зранку і торгувалася на рівні $24 710 у Сінгапурі. Менші токени, такі як Ether, Cardano та Polkadot, також виросли в ціні.

Репресії США, спрямовані на деякі криптопродукти, а також рішення регулятора Нью-Йорка припинити випуск BUSD — третього за величиною стейблкоїна — завдали удару по цифрових активах на початку тижня. Але з того часу вони продовжили відновлюватись після торішніх потрясінь, включаючи зростання біткоїнів майже на 50% з початку року.

Імпульс у криптовалюті, ймовірно, змусить спекулянтів закрити ведмежі ставки, а це ще більше підштовхне до зростання, каже Січі Лу, засновниця Venn Link Partners та радниця з питань блокчейну.

«Люди забувають, що вільний рух біткоїна може бути обмеженим, і коли короткі позиції скорочуються, ціна просто різко зростає», — сказала вона.

За даними Coinglass, у середу ліквідовано близько $64,5 мільйона коротких позицій у біткоїнах — це найбільший показник за місяць. Ліквідації відбувалися паралельно зі стрибком токена майже на 9% 15 лютого.

Вартість криптовалюти збільшується разом зі зростанням світових акцій, яки підсилились завдяки заявам про те, що підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою може приборкати інфляцію, не вводячи США в рецесію.

Ризик такого оптимістичного настрою на світових ринках полягає в тому, що інвестори можуть бути «надто впевненими» щодо того, наскільки високими можуть бути ставки, оскільки тривале обмеження монетарної політики може знизити попит на різноманітні активи.

Джерело: Bloomberg