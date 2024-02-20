Джонатан ван Туллекен, який зняв перші два епізоди серіалу Shōgun на телеканалі FX, отримав запрошення стати режисером і виконавчим продюсером перших двох епізодів ще одного гучного серіалу — Blade Runner 2099 («Той, що біжить по лезу 2099») для Prime Video.

Туллекен замінить Джеремі Подесву, якого спочатку призначили режисером перших двох епізодів, але той був змушений піти через конфлікт розкладів, оскільки графік виробництва Blade Runner 2099 змінився через страйки в кіноіндустрії, передає Deadline.

Знімання серіалу було заплановане на літо минулого року в Белфасті. У травні, через кілька тижнів після страйку сценаристів, стало відомо, що через зупинку роботи виробництво «Того, хто біжить по лезу 2099» відклалося, ймовірно, до весни 2024 року. Північноірландська кінокомпанія Northern Ireland Screen заявила тоді, що проєкт «готувався на майданчику в Белфасті протягом багатьох місяців».

У жовтні стало відомо, що знімання переїжджає з Белфаста. Відтоді студія серіалу, Alcon, налагодила виробництво у Празі, яка змогла привабити продюсерів великих науково-фантастичних серіалів для стримінгів, зокрема «Фундацію» на Apple TV+.

Фільмування «Того, хто біжить по лезу 2099» заплановано розпочати у квітні. Виробництвом займаються компанії Alcon Entertainment та Scott Free Productions, а Рідлі Скотт, який зняв оригінальний фільм «Той, що біжить по лезу» 1982 року, виступить виконавчим продюсером. Серіал буде прямим продовженням сиквелу «Той, що біжить по лезу 2049», який у 2017 році зняв Денні Вільньов.

Сілка Луїза — сценаристка, виконавча продюсерка та шоураннерка серіалу. Майкл Грін, який написав сценарій Blade Runner 2049, виступає виконавчим продюсером разом зі співзасновниками Alcon Ендрю Косове та Бродеріком Джонсоном, головою телевізійного відділу Alcon Беном Робертсом, Девідом В. Цукером та Клейтоном Крюгером зі Scott Free, Синтією Йоркін, Френком Джустрою та Айзою Діком Геккетом. Том Специалі, який був частиною сценарної групи шоу, також є виконавчим продюсером разом з Річардом Шаркі.

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У 2011 році компанія Alcon отримала права на виробництво приквелів і сиквелів науково-фантастичного трилера 1982 року «Той, що біжить по лезу» для кіно, телебачення та допоміжних франшиз. З того часу Alcon профінансувала та спродюсувала «Той, що біжить по лезу 2049», а також нещодавній «Той, що біжить по лезу”: Чорний лотос», аніме-серіал, який дебютував у 2022 році на каналах Adult Swim та Crunchyroll.

Ван Туллекен також нещодавно працював режисером/виконавчим продюсером серіалу The Changeling на Apple TV+. Його інтереси представляють WME, Grandview та Independent.

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