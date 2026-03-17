17.03.2026

Серіал "Останні з нас" представив актора, що зіграє батька Еббі

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Кейтлін Дівер (Еббі) в серіалі "Останні з нас"

HBO представив оновлений акторський склад серіалу “Останні з нас” / The Last of Us, який серед іншого включає батька Еббі — персонажа, що відіграє ключову роль в історії третього сезону, частково побудованого на флешбеках.


Персонаж на ім’я Джеррі вже з’являвся у шоу під час травматичних подій в лікарні, коли Джоел (Педро Паскаль) намагався врятувати Еллі (Белла Рамзі). В третьому сезоні, повністю зосередженому на Еббі (Кейтлін Дівер), його покажуть як важливу частину її спогадів. Роль відвели Патріку Вілсону, відомому за фільмами “Закляття” та “Астрал”.

Ще одне оновлення: Джейсон Ріттер, який зіграє солдата WLF Хенлі. До речі, в реальному житті актор одружений із Мелані Лінскі, відомої нам з першого сезону як Кетлін Коглан, очільниця революційного руху в Канзас-сіті.

Нижче на фото: Патрік Вілсон та Джейсон Ріттер відповідно.


Окрім цього, три актори, які дебютували у другому сезоні, стануть постійними для шоу: Аріела Барер, Таті Габріель та Спенсер Лорд, що грають Мел, Нору та Оуена відповідно. Тим часом Денні Рамірес, який втілив роль Менні, залишив проєкт через конфлікт у розкладі.

Як відеоігри, так і екранізація HBO розповідають про контрабандиста Джоела, що намагається провести підлітка Еллі з імунітетом через постапокаліптичні США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Другий сезон приніс трагічні втрати, перемістився в Сіетл і натякнув останнім кадром, що історія третього зосередиться на подорожі Еббі.

Спецпроєкти
Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси

Новий сезон стане першим, в якому не бере участі творець відеогри Ніл Дракманн. Його ексколега Крейг Мезін керуватиме шоу самостійно. Виробництво вже триває, а бос HBO Кейсі Блойс натякнув на реліз у 2027 році.

Керівник HBO сумнівається, що серіал “Останні з нас” отримає 4 сезон

Джерело: Screen Rant

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати