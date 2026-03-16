"Крик 7" став найкасовішим фільмом франшизи

Катерина Левицька

Крик 7 / Paramount

“Крик 7”, нова частина слешерів від Paramount, офіційно стала найкасовішою у франшизі. З моменту дебюту фільм заробив $176, 9 млн.


Попередніми лідерами були оригінальний “Крик” 1996 року та його перше продовження “Крик 2”: $173 млн та $172 млн відповідно без урахування інфляції.

Касові збори “Крик 7” включають $70,4 млн в міжнародному прокаті та $106, 5 млн вдома. Це при тому, що фільм приніс одні з найгірших оцінок в історії 30-річної франшизи з 38% від критиків на Rotten Tomatoes. Аналітики пояснюють високу відвідуваність ностальгією глядачів за акторами та “незмінною популярністю жанру жахів”.

Сьомий “Крик” показує, як Сідні Прескот (Нів Кемпбел) намагається збудувати нове життя в мальовничому містечку Пайн-Ґроув у Техасі зі своєю родиною, але Примарне обличчя не збирається давати їй спокій. В акторському складі також з’являються Джоел Макгейл, Ізабель Мей, МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кемп, Сем Рехнер, Кортні Кокс та Меттью Ліллард.


Серед інших результатів прокату слід відзначити шекспірівську трагедію “Гамнет” Хлої Чжао, яка подолала позначку в $100 млн каси цими вихідними. Фільм був номінований у восьми категоріях “Оскар-2026”, але забрав лише акторську нагороду для Джессі Баклі. Цікаво, що акторка відзначилась і одним із найбільших провалів року, фільмом “Наречена”, який на цей час ледь-ледь зібрав $30 млн за бюджету виробництва в $90 млн і $65 млн на маркетинг.

Джерело: Deadline

