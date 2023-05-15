Пілот розбив літак заради переглядів у YouTube та може «сісти» на 20 років

У відео, яке набрало понад 4,1 млн переглядів на YouTube, американський пілот Тревор Джейкоб летить над національним парком Лос-Падрес у Каліфорнії 24 листопада 2021 року. Приблизно через півтори хвилини пропелер літака почав сповільнюватись та повністю зупинився. Тревор вилаявся та вистрибнув з літака. Він знімав свій стрибок з парашутом та приземлення в сухі отруйні кущі за допомогою селфі-палки, камери летального апарата зняли його аварію.

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Після катастрофи льотчик попрямував до місця падіння літака, щоб забрати камери та провів важкий день у пошуках виходу з пустелі. «Мені страшно, я в біді» – говорив він своїм 100 тис. передплатникам (яких зараз уже понад 140 тис.). Однак слідство встановило, що все відбувалося трохи інакше, а стрімер лжесвідчив.

Як все було насправді

Через два дні Тревор Джейкоб повідомив про аварію до Національної ради з безпеки транспорту (NTSB). Чиновники попередили, що він відповідає за збереження уламків для вивчення агентством. Пілот погодився визначити координати місця катастрофи, але через деякий час заявив, що не може цього зробити.

Як з’ясувалося, Джейкоб просив друга надати йому гелікоптер, щоб забрати уламки, перешкоджаючи розслідуванню. Потім він розсіяв їх по сміттєвих баках аеропорту Ломпок-Сіті та околиць. У цих фактах він згодом зізнався. Також пілот не намагався запросити у Федеральної авіаційної адміністрації (FAA) місце для безпечної посадки літака та не шукав його сам. Щобільше, Джейкоб не намагався перезапустити двигун і одразу вистрибнув з літака. Все це порушує федеральні авіаційні правила та тягне за собою серйозні наслідки. Торік FAA анулювало його ліцензію пілота.

Слідство

Дані вказують на те, що Тревор Джейкоб навмисно розбив свій літак, а неполадку двигуна була інсценована. Він отримав спонсорство неназваної компанії та погодився просувати її гаманець у відео (проте ролик «Я розбив свій літак» на YouTube не містить таких даних).

Винуватець події уклав угоду зі слідством, у якій визнав навмисне знищення уламків літака та неодноразову брехню офіційним особам. Знищення та приховування доказів із наміром перешкодити федеральному розслідуванню, посилене лжесвідченням, тягне за собою максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та можливого штрафу в розмірі до $250 тис.

Джейкоб має постати перед судом у найближчі тижні. Міністерство юстиції США повідомляє, що він поки що офіційно не визнав себе винним. Після початкової явки до суду на слухання щодо застави буде призначено нове слухання за заявою про визнання вини. Якщо Джейкоб визнає себе винним, федеральний суддя призначить слухання за вироком за кілька місяців.

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Адвокат Джейкоба, Кері Кертіс Аксель, прокоментувала ситуацію: «Тревор бере на себе повну відповідальність за свою помилку у судженні; він сподівається подолати її та використати свій статус спортсмена світового класу, підприємця та впливової особи, щоб бути джерелом добра в суспільстві».

З цих слів випливає, що пілот не визнає провину в інсценуванні, але погоджується з нібито неправильною оцінкою ситуації в польоті. Раніше Міністерство юстиції повідомляло, що в угоді він визнав, що все це інсценував і «мав намір заробити гроші за допомогою відео».

Можливо, окрім слідства Джейкоб брехав і пресі. Він заявляв The New York Times:

«Я з радістю скажу, що не спеціально розбив свій літак заради переглядів на YouTube». Пілот говорив, що розуміє, чому люди думають, що він вчинив аварію, але відкинув звинувачення, сказавши: «Люди можуть вірити будь-що».

Чи був інцидент повністю спланований, або мала місце невірна оцінка ситуації з порушенням усіх можливих правил – відповість суд. Але шанси другого варіанта невеликі: експерти, опитані пресою, схильні вважати відео награним. Авіаційний юрист Тімоті Лорангер розчарований ситуацією: «Жодна розумна людина не стане керувати літаком з наміром вистрибнути з нього та дозволити літаку просто полетіти у далечінь. Це суперечить усьому, за що виступає пілот. Безпека – понад усе».

Джерело: Ars Technica