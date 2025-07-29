Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн

Вдова легенди кантрі-сцени Джорджа Джонса звинуватила свого колишнього партнера у крадіжці мільйонів доларів у криптовалюті та готівці. Ненсі Джонс заявила, що 58-річний Кірк Вест взяв $400 тис. готівкою та криптогаманець Ledger, що містив понад 5,5 млн токенів XRP з двох сейфів у її домі.

На момент крадіжки XRP коштував приблизно $11,6 мільйона. Станом на 28 липня його вартість зросла до $18 млн.

Вест був єдиною людиною окрім Ненсі Джонс, хто мав приватний ключ, необхідний для керування апартним гаманцем Ledger. Пізніше Ненсі врешті змогла відновити доступ до близько 5,051,102 XRP.

Поліція повідомила, що Веста арештували в Міжнародному аеропорту Нешвілла 24 липня — за 24 години після початку розслідування — і звинуватили у крадіжці на суму понад $250 тис. Сума застави становить $1 млн. Підозрюваний має з’явитися в суді 23 жовтня.

65-річна Ненсі Джонс познайомилася з Вестом у 2013 році невдовзі після смерті чоловіка. Вест як раз підшукував собі нерухомість. З часом у пари закрутився роман і Вест переїхав до вдови Джонс. Судові документи свідчать, що жінка повністю взяла на себе фінансову сторону: від побутових витрат до Mercedes-Benz для Веста.

Юридична історія Веста виявилась дуже підозрілою. У 2016 році він визнав себе винним у банківському шахрайстві після підробки документів та обману Reliant Bank. Джонс оплатила його юридичні витрати та навіть зобов’язання щодо реституції у розмірі $935,045.04 — які він нібито обіцяв повернути, але так і не зробив цього.

Під час домашнього арешту Вест став самопроголошеним експертом з криптовалют, та переконав Ненсі Джонс інвестувати в такі монети, як XRP, DOGE, SHIB, ETH та XLM. Судові обвинувачення стверджують, що Вест використовував довіру жінки та її фінансову підтримку для крадіжки XRP.

Джерело: WKRN