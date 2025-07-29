Новини Крипто 29.07.2025 comment views icon

Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн

Вдова легенди кантрі-сцени Джорджа Джонса звинуватила свого колишнього партнера у крадіжці мільйонів доларів у криптовалюті та готівці. Ненсі Джонс заявила, що 58-річний Кірк Вест взяв $400 тис. готівкою та криптогаманець Ledger, що містив понад 5,5 млн токенів XRP з двох сейфів у її домі.

На момент крадіжки XRP коштував приблизно $11,6 мільйона. Станом на 28 липня його вартість зросла до $18 млн.

Вест був єдиною людиною окрім Ненсі Джонс, хто мав приватний ключ, необхідний для керування апартним гаманцем Ledger. Пізніше Ненсі врешті змогла відновити доступ до близько 5,051,102 XRP.

Поліція повідомила, що Веста арештували в Міжнародному аеропорту Нешвілла 24 липня — за 24 години після початку розслідування — і звинуватили у крадіжці на суму понад $250 тис. Сума застави становить $1 млн. Підозрюваний має з’явитися в суді 23 жовтня.

65-річна Ненсі Джонс познайомилася з Вестом у 2013 році невдовзі після смерті чоловіка. Вест як раз підшукував собі нерухомість. З часом у пари закрутився роман і Вест переїхав до вдови Джонс. Судові документи свідчать, що жінка повністю взяла на себе фінансову сторону: від побутових витрат до Mercedes-Benz для Веста.

Юридична історія Веста виявилась дуже підозрілою. У 2016 році він визнав себе винним у банківському шахрайстві після підробки документів та обману Reliant Bank. Джонс оплатила його юридичні витрати та навіть зобов’язання щодо реституції у розмірі $935,045.04 — які він нібито обіцяв повернути, але так і не зробив цього.

Під час домашнього арешту Вест став самопроголошеним експертом з криптовалют, та переконав Ненсі Джонс інвестувати в такі монети, як XRP, DOGE, SHIB, ETH та XLM. Судові обвинувачення стверджують, що Вест використовував довіру жінки та її фінансову підтримку для крадіжки XRP.

Джерело: WKRN

Популярні новини

Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Астрономи перевідкрили зниклу зірку, яка світила династії Мін 600 років тому
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
Інфрачервоне чорнило додає невидиму інформацію на предмети, яку можна прочитати смартфоном
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ
Термоядерний стартап навчився робити золото зі ртуті вигідно й у великій кількості
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
FX Super One — мінівен майбутнього від Faraday Future з ШІ, масажем та екраном на радіаторі
Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Google об’єднує Android з ChromeOS — офіційно
Знайомтесь, Варанг: перший постер «Аватар 3» розкрив зірку «Гри престолів» як лідерку клану Попелу
На Spotify з’явилися згенеровані ШІ пісні померлих виконавців — без дозволу власників прав
В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Нова технологія захисту анодів подвоює ресурс акумуляторів електрокарів
Понеділки дійсно шкідливі для здоров’я, — науковці
Цукерки з повітря — китайці перетворюють CO₂ на їжу
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.
Як «прикро»: блокчейн-розробник з росії втратив криптовалют на $500 тис. через підроблене розширення для Cursor
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати