Новини Крипто 22.07.2025 comment views icon

Бики та лонгісти щасливі: вартість Solana пробила $200, а понад 99% власників XRP знаходяться у зоні прибутку

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Тетяна Нечет

Автор новин

Бики та лонгісти щасливі: вартість Solana пробила $200, а понад 99% власників XRP знаходяться у зоні прибутку

Solana (SOL) піднялася вище позначки $200 вперше з березня, хоча на разі ціна опустилась до $198. Торговий об’єм за добу відскочив на 62.9% — до $14.64 млрд.

Однією з причин стало те, що Jito Labs ввела важливе оновлення способу створення блоків на Solana. Клієнт-валідатор цієї компанії має 87% від усіх стейків Solana. Jito почне маршрутизувати транзакції через частину інфраструктури, яку вони називають ринком збирання блоків (Block Assembly Marketplace або BAM). Jito стверджує, що BAM обмежить токсичні MEVMaximal Extractable Value — максимальне значення, яке можна витягти з блокчейну шляхом включення, виключення або зміни порядку транзакцій в блоці., зробить блокчейн більш придатним для бірж з безстроковими контрактами та центральною книгою замовлень на ліміти (CLOB), а також дозволить додаткам ділитися доходами з користувачами.

Крім того, нещодавно активізувались продажі NFT, більшість яких створені на базі Ethereum, Bitcoin та Solana.

На технічному рівні BAM спирається на мережу вузлів-планувальників, що використовують довірені виконавчі середовища (TEE) для приватного упорядкування транзакцій перед тим, як вони потраплять до валідаторів. Це означає використання вузлів, які приватно вирішують порядок транзакцій перед тим, як вони потраплять до основної мережі Solana. Це допоможе уникнути фронтранінгаРозміщення угод на основі інсайдерських знань для отримання прибутку від ринкових рухів до виконання великої транзакції.. Крім того, BAM впроваджує систему плагінів, яка дозволяє розробникам створювати власні правила для сортування транзакцій, чи то йдеться про пріоритет певних типів торгівлі, об’єднання замовлень або стягнення плати за доступ.

Крім того,  2,95 мільйона SOL на $531 млн були накопичені корпоративними гаманцями в липні. Загалом токени SOL зросли на 33%, обійшовши ETH та BTC.

Тим часом вперше з кінця 2024 року 90% адрес у мережі Ethereum стали прибутковими, оскільки ціна закупівлі ними ETH була нижче позначки $3,779. Настала черга й XRP.

Як виявилось, після зростання ціни до $3.64 (наразі вона опустилась до $3.46) 99.6% власників монет в обігу знаходиться в прибутку. Але ось це зниження ціни на 3.49% почалось як результат фіксації прибутку. Деякі трейдери не витримали та почали продавати свої XRP після зростання на 77% протягом останніх 30 діб.

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