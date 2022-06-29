Бразилія також розглядає USB-C як єдиний роз’єм для iPhone та усіх інших смартфонів

Бразильський телекомунікаційний регулятор Anatel розпочав публічне обговорення нової пропозиції зробити зарядні пристрої з роз’ємом USB-C обов’язковими для всіх смартфонів, що продаються в країні.

Якщо пам’ятаєте, на початку червня у ЄС дійшли згоди щодо законопроєкту, що регламентує обов’язкове використання роз’єму USB-C в майбутніх смартфонах, планшетах, фотоапаратах та іншій користувацькій електроніці, щоб зменшити кількість електронних відходів. Нові правила запрацюють восени 2024 року. Водночас США наразі обговорюють аналогічну ініціативу — з відповідною пропозицією до Міністерства торгівлі тиждень тому звернулося троє сенаторів. І от зараз влада Бразилії вирішила наслідувати приклад ЄС та США з впровадженням єдиної зарядки USB-C для усієї дрібної користувацької електроніки.

«Беручи до уваги вищезгадані зміни на міжнародному ринку, технічний відділ Anatel розглянув питання та пропонує застосувати подібний підхід на бразильському ринку», – йдеться в повідомленні Anatel.

У супровідній документації Anatel зазначила, що переваги обов’язкового використання USB-C полягають у скороченні електронних відходів (знайомо, чи не так?) і поліпшення клієнтського досвіду. До недоліків бразильський регулятор відніс допоміжні витрати на забезпечення виконання нових правил та потенційний ризик демотивації виробників до розробки нових кращих стандартів.

Коли політиків ЄС запитували про подібні негативні сторони, вони відповідали, що закон може бути оновлений за появи нових перспективних технологій.

Публічне обговорення ініціативи Anatel триватиме до 26 серпня, після чого оголосять рішення.

Як вже неодноразово зазначалося у попередніх новинах, це здебільшого позначиться на Apple. На цю мить багато хто вже впровадив роз’єм USB-C і, по суті, Apple, єдина серед великих виробників продовжує використовувати пропрієтарний роз’єм Lightning. Цікаво, що регулятори Бразилії раніше двічі штрафували Apple за продаж iPhone без зарядних блоків у коробці.

З іншого боку, нещодавно авторитетний аналітик Мін-Чі Куо та Марк Гурман з Bloomberg повідомляли, що Apple вже розглядає відмову від Lightning на користь USB-C та тестує універсальний роз’єм. Очікується, що Apple вже у 2023 році відмовиться від пропрієтарного роз’єму Lightning в iPhone на користь USB-C.