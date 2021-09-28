Власти Бразилии готовятся выписать Apple очередной штраф за продажи iPhone без зарядных блоков в коробках

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На сей раз вместе с Apple штраф рискует получить Samsung, ранее исключившая зарядные блоки из комплекта поставки новейших Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

В марте 2021 года власти штата Сан-Паулу в Бразилии оштрафовали Apple на 2 миллиона долларов за продажи iPhone без зарядных блоков в коробках. Теперь правозащитное агентство Procon-SP (аналог управления защиты прав потребителей) в рамках нового расследования готовится предъявить претензии Apple и Samsung в связи с отсутствием зарядных блоков в розничных упаковках новейших iPhone 13, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3. 29 сентября обе компании будут уведомлены о необходимости включить зарядку в комплект поставки своих смартфонов. В противном случае регулятор вправе оштрафовать производителей, сообщил TechTudo исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капес.

«Потребитель уже ждет, что получит зарядное устройство в коробке со смартфоном. Отступление от этой практики может свидетельствовать о неоправданном повышение цен». Фернандо Капес, исполнительный директор Procon-SP

Apple убрала адаптер питания из комплекта поставки с выходом iPhone 12 в 2020 году. Перед этим компания убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch, объяснив этот шаг заботой об экологии (для сокращения электронных отходов и сохранения ресурсов). Ее примеру последовали многие производители Android, включая Samsung, Xiaomi и Google.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила законопроект о введении единого зарядного устройства с разъемом USB-C и исключения зарядных блоков из комплекта поставки мобильных устройств.