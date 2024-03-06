Spotify додасть інформацію про ціни та варіанти оплати за межами застосунку для iOS — якщо Apple дозволить

Таким чином компанія хоче випробувати, чи не порушить Apple антимонопольного законодавства ЄС.

Раніше Єврокомісія оштрафувала Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм. В ЄС визнали, що компанія порушила антимонопольне законодавство, заборонивши розробникам програм інформувати користувачів про сторонні варіанти для придбання передплат (зокрема, розміщення оголошень чи посилань на вебсайти у програмах, або через електронні листи).

Попередньо повідомлялось, що ЄС може накласти штраф на Apple у розмірі $542,6 млн — менше третини від остаточної суми. Однак комісія обрала більше фінансове покарання, як «стримуючий фактор», аби порушення не повторювалось, що й хоче перевірити Spotify. Незабаром в застосунку для iOS мають з’явитися ціни та посилання на сторонні сайти для оплати покупок в Spotify — якщо Apple таки схвалить це оновлення.

У січні Spotify анонсувала власну платіжну систему всередині застосунку, на що Apple відповіла новими комісіями та обмеженнями — розробники, які бажають скористатися перевагою альтернативних застосунків для програм iOS, повинні пройти процедуру схвалення і сплатити Apple «комісію за основну технологію», яка стягуватиме 50 євроцентів за встановлення, коли програма досягне 1 мільйона завантажень на рік.

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Джерело: The Verge, TechCrunch

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