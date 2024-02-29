«Бичачі» ставки на Dogecoin сягнули рекордних $1 млрд — мемна монета виросла на 40%

Трейдери продовжують використовувати мемні монети, як ставки в екосистемах блокчейнів Ethereum і Solana, підвищивши ф’ючерси на Dogecoin до рекордного рівня.

Як зазначає Coindesk, бичачі ставки на Dogecoin сягнули рекорду в $1 мільярд, і майже 70% ставок були на довгу позицію.

Токен Dogecoin виріс на 40%, очоливши зростання серед основних токенів і значно випередив ширший індекс криптовалют CoinDesk 20, який за той самий період зріс майже на 7,8%.

Флагманська криптовалюта біткоїн тим часом продовжує своє впевнене зростання, сягнувши $63 тис. з вчорашніх $60 тис. Востаннє біткоїн торгувався вище $60 тис. у листопаді 2021 року — незабаром після того, як досяг свого історичного максимуму.

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