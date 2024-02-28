Біткоїн перевищив $60 тис. — вперше за 2 роки. Інвестори прогнозують новий історичний максимум найближчими тижнями

Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року — незабаром після того, як досяг свого історичного максимуму.

Згідно з даними CoinMarketCap, флагманська криптовалюта зросла на понад 13% у тижневому графіку та на 37% за останній місяць. На цей час біткоїн торгується на рівні $60 250 — вперше з листопада 2021 року (з того часу він впав на 67% до макромінімального рівня $19 297 на початку квітня 2022 року).

Як зазначає Cointelegraph, загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла на 2,85% за останні 24 години до $2,19 трильйона.

27 лютого галузь відновила ринкову капіталізацію в $2 трильйони, коли вартість біткоїна перевищила $57 тис., підкріплена надходженнями ETF біткоїнів і покращенням настроїв криптоінвесторів.

За словами Міккеля Морча, засновника інвестиційного фонду цифрових активів ARK36, новий історичний максимум як для біткоїна, так і для ефіру, ми можемо побачити у наступні кілька тижнів.

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