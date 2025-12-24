Новини Кіно 24.12.2025 comment views icon

Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter

Fallout Shelter

Fallout стане ще більше. Amazon Prime Video готує реаліті-шоу у популярному всесвіті, каже інсайдер Джефф Снайдер.

За його словами, компанія працює над змагальним шоу, заснованим на популярній мобільній, консольній і настільній грі про управління Сховищем. Тобто це не продовження основного серіалу, другий сезон якого якраз виходить і відкриває таємниці минулого, а розширення франшизи в іншому форматі. У реаліті-змаганнях учасники виконуватимуть роль наглядачів і керуватимуть життям Сховища.

Якщо ви коли-небудь грали в Fallout Shelter, то знаєте геймплей. Гравці будують кімнати, розселяють мешканців, стежать за ресурсами — їжею, водою та енергією — і захищають Сховище від зовнішніх загроз. А паралельно йдуть на “вилазки”, щоб знайти ресурси і виконувати місії. Все точиться навколо рішень і компромісів, де помилки швидко дають про себе знати. Саме таку ідею хочуть перенести в телевізійний формат.

Fallout Shelter

За інформацією Снайдера, події шоу можуть розгортатися як в одному Сховищі, так і одразу в кількох. Виробництво очікують розпочати наступного року. Виконавчими продюсерами проєкту стануть Джонатан Нолан і Ліза Джой через студію Kilter Films, а співпродюсером виступить Bethesda Game Studios.

Fallout Shelter це неочевидний, але логічний вибір для адаптації. Гра спочатку вийшла як мобільна, згодом з’явилася на консолях і навіть отримала настільну версію. Формат постійного тиску, управління людьми, ресурсами й простором добре можна перетворити на змагання.

Схоже шоу “Гра в кальмара. Виклик” вже показувало, що геймплей можна перетворити на реаліті-змагання без прямого сюжету серіалу. У Fallout Shelter сама гра має формат, який можна підлаштувати у формат телешоу й залишається лише з’ясувати, як визначатимуть переможця.

Джерело: ComicBook / The In Sneider

